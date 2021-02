Schoenenwinkel Scapino kan internetklandizie niet aan

Scapino heeft grote moeite om klanten via de webshop te bedienen. De levering van bestellingen duurt soms wel tien dagen of langer en boze klanten klagen dat het vele weken duurt voor een retourbestelling is afgehandeld. Volgens Scapino zijn het de naweeën van de topdrukte tijdens de vorstperiode.

,,En we zijn weer een paar weken verder. Nog steeds niks geregeld. Retour moet al 4 weken bij jullie binnen zijn. En ik hoor ook niks van jullie. Schan da lig !’’ foetert Brenda van Drongelen op de Facebookpagina van het bedrijf. Ze is niet alleen. Honderden kopers van schoenen, sloffen, huispakken en schaatsen doen hun beklag.

Scapino wijt vertragingen nog altijd aan ‘de extreme weersomstandigheden’, terwijl het al dagenlang voelt als lente en het laagje sneeuw al een week is verdwenen. Scapino geeft toe dat het tot wel drie weken kan duren voordat een retour is verwerkt. Volgens het bedrijf is de klantenservice vanwege de lockdown uitgebreid, maar volgens ontevreden klanten is het bedrijf telefonisch en via e-mail niet of nauwelijks bereikbaar.

Klanten balen ervan en uiten hun frustratie op social media. Zelfs als is bevestigd dat de teruggestuurde schoenen zijn ontvangen, dan nog kan het weken duren voordat het geld weer op de rekening staat.

Schoenliefhebbers

Bij de bestellingen kan het volgens Scapino vanwege de ‘extreme drukte’ wel tien dagen duren voordat de schoenen er zijn. Op de Facebookpagina promoot Scapino nieuwe producten, maar de reacties eronder zijn niet van enthousiaste schoenliefhebbers, maar vooral van boze mensen die vragen waar hun bestelling of geld blijft.

,,Wij herkennen ons niet in ontevreden klanten’’, zegt directeur Adem Doymaz. ,,Op Trustpilot scoren wij 3,8. Ons streven is om boven de 4 te zitten. Als wij naar onze collega’s kijken scoren zij vele malen lager. De klachten die wij kennen gaan over de telefonische bereikbaarheid van onze klantenservice en retouren. Zodra wij weer open zijn is dit met 100 procent zekerheid opgelost. En tot die tijd hebben wij extra capaciteit op de klantenservice zitten; ook dat is bijna volledig opgelost.’’ Het bedrijf heeft veel tevreden klanten, stelt hij, maar omdat het nu zo druk is, is het aantal klagers hoger dan normaal. En dat zou een vertekend beeld geven.

Ikea

Het verhaal van Scapino lijkt op de problemen die Ikea heeft met internetbestellingen. Het zijn allebei ketens die in normale tijden vooral op de fysieke winkels draaien; omschakelen naar louter online is dan een helse klus. Scapino haalt doorgaans 95 procent van de omzet uit de 170 zelfbedieningswinkels. Nu is 98 procent van de verkoop online. De fysieke winkels spelen daarbij een grote rol. Een deel van de bestellingen wordt verstuurd vanuit de Scapino webwinkel in Helmond maar er komen ook veel producten rechtstreeks uit de winkels zelf. Bij de retouren gaat het vervolgens geregeld fout. Wat uit de winkels komt moet retour naar een distributiecentrum in Assen en wat uit de webshop komt moet retour naar Helmond. Scapino rijdt voortdurend heen en weer tussen Drenthe en Brabant om teruggestuurde producten op de juiste plek te krijgen en te verwerken.