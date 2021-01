Snack jij meer nu je thuiswerkt? Vijf tips tegen overmatig snaaien

Het Voedingscentrum bracht in november 2020 een rapport uit, waarin staat dat sinds maart vorig jaar zo’n 17 procent van de Nederlanders is aangekomen, en gemiddeld 2,8 kilo. Everdien van der Leek, diëtist en gezondheidswetenschapper, legt uit: ,,Als je thuis werkt heb je meer eten tot je beschikking, en alles is dichterbij. Zorg dus dat er geen uitdagende dingen in de keukenkastjes liggen.’’

Heleen Geubbels is neuropsycholoog en werkt bij de hersenstichting. ,,De hersenen wegen één tot anderhalve kilo, maar verbruiken twintig procent van je energie. Dat is heel veel, voor zo’n relatief klein orgaan. Voeding is dus zeker belangrijk voor hoe je hersenen functioneren.’’ Ze geeft het voorbeeld van een keer per week vette vis eten. ,,Dat kan het risico op dementie verkleinen. Maar de link tussen voeding en de hersenen is van allerlei factoren afhankelijk en er is nog veel extra onderzoek nodig.’’

Wat wel zeker is? ,,Het belangrijkste voor je hersenen is een stabiele toevoer van glucose’’, aldus Geubbels. ,,Dus je bloedsuikerspiegel mag niet te veel pieken en dalen gedurende de dag.’’ Chocola en taart kun je dus beter laten staan. Maar wat dan wel?

Geubbels somt de belangrijke voedingsstoffen voor je hersenen op: ,,Onverzadigde vetzuren, zoals omega-3-vetzuren. Die zitten in vette vis zoals zalm, haring of makreel. Eet je geen vis? Deze vetzuren zitten ook in ongezouten noten, maar in mindere mate. En in capsules, zoals visolie- of algencapsules.’’ Daarnaast is vitamine B erg belangrijk, zoals B12. ,,Een tekort daaraan kan leiden tot concentratieproblemen en vergeetachtigheid. Vitamine B zit in allerlei groente en fruit. En in vlees, vis, zuivel en peulvruchten. Voor hersenen in ontwikkeling zijn mineralen zoals jodium en zink heel belangrijk.’’

Er bestaat helaas niet één magische snack of drank die je supergefocust maakt, beaamt Van der Leek. ,,Cafeïne komt er misschien het dichtst bij in de buurt.’’ Dit stofje zit in koffie, en in groene en zwarte thee. ,,Zo’n 4 tot 5 koppen koffie per dag zijn acceptabel, maar het ligt ook aan je persoonlijke tolerantie voor cafeïne.’’ Een kopje thee bevat ongeveer de helft van de cafeïne als een kop koffie. Het is trouwens een grote fabel dat koffie vochtafdrijvend is, zegt ze. ,,Je moet vaker plassen, maar niet méér.’’

En voeding is maar een stukje van de oplossing, benadrukt Geubbels. ,,Beweging is ook heel belangrijk, dat zorgt voor een goede conditie van je bloedvaten en verbetert de communicatie tussen hersencellen. En vergeet slaap niet. Slaap heeft heel veel invloed op je stemming en hoe goed je dingen kunt onthouden. Net als ontspanning.’’

Deze tips helpen je zó te eten, dat je het productiefst bent gedurende de dag.

1. Vermijd de suikerpiek

Het is belangrijk om je brandstof op peil te houden, zeggen beide vrouwen. Vermijd snelle koolhydraten zoals witbrood of saucijzenbroodjes, die veroorzaken een suikerpiek en geven niet lang een vol gevoel. Geubbels: ,,Frisdrank is niet logisch, in verband met pieken en dalen. Thee en koffie zonder suiker wel, en alcohol vermijden.’’

Van der Leek: ,,Kies volkoren in plaats van witbrood, en ga voor groenten, fruit noten en peulvruchten. Daardoor voel je je fitter en energiek.’’

2. Maak het makkelijk

Wil je een salade maken voor lunch? Van der Leek: ,,Bereid hem ‘s avonds alvast voor of kook een dubbele portie. Verdeel ze meteen, anders gaat de pan misschien alsnog leeg. Maak het makkelijk, leuk en voedzaam.’’

3. Boost jezelf met cafeïne

Energiedrankjes bevatten ook cafeïne, maar toch raadt de diëtist ze af. ,,Door de toegevoegde suikers en andere stoffen droog je ervan uit. 4 tot 5 koppen koffie of 2 tot 3 koppen zwarte en groene thee.’’

4. Drink verstandig

Uitdrogen is slecht voor je hersenen. Drink per dag 1,5 tot 2 liter water, koffie en thee. Van der Leek: ,,Stop voor de afwisseling een schijfje citroen, sinaasappel, gember of kaneel in je water. En luister naar je lijf: de beste graadmeter is urine. Die moet lichtgeel en helder zijn.’’

5. Weg met die snoeppot

,,Uit onderzoek blijkt dat mensen meer eten uit een doorzichtige snoeppot, dan wanneer ze niet kunnen zien wat erin zit’’, zegt Van der Leek. ,,Ook zijn snackmomenten soms een uitstelstrategie op de werkdag. Dat is ‘hoofdhonger’: als je even geen zin hebt of toe bent aan afleiding. Snacken geeft dan een fijn gevoel, maar je kunt voor de concentratie beter een blokje omlopen en een andere omgeving opzoeken.’’

Er zijn allerlei soorten voedingsmiddelen die we te danken hebben aan schimmels, bacteriën en gisten. Hoe kan het dat die voedingsmiddelen juist wel lekker en goed voor je zijn? Microbioloog Remco Kort (Vrije Universiteit) legt het je uit.

