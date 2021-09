Snoepen om een rotgevoel weg te nemen: ‘Kan beter nadenken met zak chips in m’n hand’

Tijdens het schrijven van deze column at ik chocolade, pinda’s en zoutjes. Niet omdat ik honger had, nee, het wilde gewoon niet zo vlotten en om dat rotgevoel op te lossen ga ik snacken. Ik grap wel eens dat ik het beste kan nadenken met mijn hand in een zak chips. Belachelijk natuurlijk, voor iemand die zelf in de wereld van gedrag zit. Zoiets als een longarts die rookt of een pedagoog met ettertjes van kinderen.

Alle snoeppotten dichttapen

Er zijn zoveel andere manieren om jezelf af te leiden, weet ik. Iemand bellen, even op de piano spelen of een klein ommetje doen. Of je kan het jezelf heel lastig maken om snacks te eten. Alle snoeppotten op het werk dichttapen, snacks en traktaties weren van het werk, of diep in de kastjes proppen en met ducttape dichtplakken.

Handig is ook om beter naar je lijf te leren luisteren: heb ik nou echt honger, of is dit iets anders? Heb ik misschien dorst? Als honger niet het probleem is, is eten nooit de oplossing, zo luidt de tegeltjeswijsheid. Als ik nou dikke vette stress had en daar per ongeluk in bleef hangen, dan zou ik flink kunnen gaan sporten, goed slapen, gezond eten, een potje huilen, vrienden opzoeken en lol maken, een knuffel bij mijn kat of vriend halen of me creatief uitleven.