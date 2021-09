Sta je 24/7 aan? Zo voorkom je dat je té productief wordt

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: toxische productiviteit

Heb jij het elke minuut van je dag ‘drukdrukdruk’? Zit jij regelmatig nog ’s avonds een lange mail te tikken, of lig je in bed nog over werk te piekeren? Dan kan dat natuurlijk betekenen dat je een Ontzettend Belangrijke Baan hebt waarbij het absoluut noodzakelijk is dat je 24/7 aanstaat. De andere mogelijkheid: je bent in de ban van ‘toxische productiviteit’.

Ongezonde werkethos

Met toxische (‘giftige’) productiviteit wordt een ongezonde werkethos bedoeld, die ten koste gaat van je gezondheid. Je hebt er last van wanneer je het gevoel hebt dat je elke minuut van de dag productief moet zijn. Ben je dat even niet, omdat je moe bent, een dag wat minder in je vel zit, of - ik noem maar wat - even rúst neemt, dan voel je tekort schieten.

Als je gegrepen bent door toxische productiviteit zie je altijd wat je méér zou kunnen doen: een nóg beter resultaat, nog een correctieronde van dat ene document of de powerpoint-presentatie tot in de allerkleinste details uitgewerkt. En sluit je dan uiteindelijk je werkdag af, dan voel je je schuldig, over alles dat nog níet is gedaan - in plaats van dat je blij kunt zijn met wat je wél voor elkaar hebt gekregen.

Quote Zelfs de meest bezige bijtjes hebben regelmatig rust nodig

Uiteraard is er niets mis met hard werken, en ook niet met productief zijn. Proberen het beste uit je dag te halen is juist gezond. Het gaat echter mis wanneer je ‘productiviteit’ ten koste gaat van je slaap, van je pauzes en van je vrije tijd. Wanneer de zorgen over werk je vrije tijd verstoren. Of wanneer je zo druk bent met ‘druk zijn’ dat je de belangrijkste dingen van je werk juist niet gedaan krijgt.

Wat is écht belangrijk?

Mocht je nu bij jezelf tekenen herkennen van deze toxische vorm van productiviteit, dan is het verstandig om pas op de plaats te maken en je manier van werken kritisch te beschouwen. Welke dingen waren ook weer écht belangrijk? Welke dingen zou je eventueel kunnen laten? Wanneer mag je van jezelf tevreden zijn?

Misschien is het niet realistisch om je to-do lijst helemaal af te hebben én alle dagelijkse brandjes te blussen én aan het eind van de dag je inbox helemaal leeg te hebben. Misschien is een van die dingen ook al een hele prestatie. Accepteer dat je, hoe vervelend het ook moge zijn, nooit ál het mogelijke werk af kunt krijgen. Je bent nu eenmaal geen superheld, en gelukkig hoeft dat ook niet. Zelfs de meest bezige bijtjes hebben regelmatig rust nodig.

