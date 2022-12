Stijgt jouw salaris in 2023? Dit zijn de nieuwste berekeningen

Vanwege een hoger minimumloon en lagere heffingen gaan we er in 2023 flink op vooruit in salaris. Blijft je brutosalaris gelijk, dan ga je maximaal ruim 4 procent meer verdienen vanaf januari, laten nieuwe berekeningen zien. Een opsteker voor iedereen die momenteel de eindjes aan elkaar moet knopen.

Nu pensioenfondsen PFZW (zorg) en ABP (overheid en onderwijs) hun nieuwe premies bekend hebben gemaakt, kunnen ook veel loonstroken voor 2023 definitief berekend worden. Hr-dienstverlener Visma Raet berekende dat werkenden in Nederland er bij een gelijkblijvend brutosalaris een maximale stijging van 4,29 procent in het nettosalaris kunnen verwachten, afhankelijk van inkomen en sector. Vorig jaar was de stijging van het nettoloon nog maximaal 0,69 procent.

Het verschil is grotendeels te verklaren door de verhoging van de franchise, het deel van het salaris waarover een werknemer geen pensioen opbouwt, zegt Joke van der Velpen, manager wet en regelgeving van Visma Raet. ,,Maar zoals we in de Prinsjesdagplannen al zagen, stijgen de arbeidskorting en heffingskorting in 2023 sneller dan in 2022. Ook zijn de belastingtarieven omlaag gegaan. Dit alles samen zorgt voor een hoger nettosalaris.”

De pensioenpremies van de twee pensioenfondsen zijn illustrerend voor wat de andere fondsen zullen doen, zegt Van der Velpen. ,,Dit zijn de twee grootste pensioenfondsen van Nederland. Dus ik verwacht dat de anderen een soortgelijke premiestijging zullen laten zien en dat iedere werkende erop vooruit zal gaan.”

Hoger minimumloon

Een andere belangrijke reden waarom de lonen stijgen, is het hogere brutominimumloon. Dat gaat per 1 januari van 1756,20 euro naar 1934,40 euro. Een mooie stap voor mensen met een minimuminkomen, zegt Van der Velpen. ,,Maar in 2024 zal deze groep nog meer verschil gaan merken. Nu maakt het niet uit hoeveel uur je werkt, iedereen krijgt hetzelfde minimumloon. Daar zit een oneerlijkheid in, iemand die fulltime werkt ontvangt evenveel als iemand die 36 uur werkt. In het volgende jaar wordt er overgegaan op een minimum uurloon en wordt de verloning eerlijker.”

Werkenden in de zorg met een minimumloon, zullen volgend jaar 13,57 procent meer gaan verdienen, wat uitkomt op 209,11 euro netto per maand extra. Voor werknemers in het onderwijs ligt dit percentage iets lager (12,28 procent). Zij krijgen er maandelijks 196,54 euro bij.

Door de stijging van het minimumloon, stijgt ook het bruto modaal inkomen. Visma Raet komt uit op een groei van 5,25 procent en een totaal van 3086 euro per maand. Mensen uit de zorg met een modaal inkomen zullen volgend jaar 95,18 euro meer gaan verdienen. Binnen de overheid en het onderwijs komt de stijging uit op iets meer dan 82 euro per maand. Zorgmedewerkers gaan er meer op vooruit, maar verdienen wel nog steeds minder dan werknemers in het onderwijs of binnen de overheid. Dit komt door de hoger uitgevallen pensioenpremie van het PFZW.

Problemen niet opgelost

Dat de premies dit jaar zo vroeg bekend zijn gemaakt (voorgaande jaren was dit in de laatste week van december) is alleen maar fijn voor veel Nederlanders, zegt Van der Velpen. ,,Vanwege de inflatie en de hoge energieprijzen zijn er veel mensen die het nu amper redden van hun salaris. Dan is het fijn om alvast te weten dat je er vanaf januari op vooruit gaat. Hun problemen zijn er natuurlijk niet mee opgelost, maar het is wel een positieve stap.”

Quote Er zijn veel mensen die het nu amper redden van hun salaris. Dan is het fijn om alvast te weten dat je er vanaf januari op vooruit gaat

Veel werkgevers deden afgelopen jaar al hun best om het personeel financieel te steunen met extraatjes zoals inflatiebonussen. Van der Velpen verwacht niet dat deze trend door zal zetten in het nieuwe jaar. ,,Ik merk wel dat veel werkgevers vaker zijn gaan kiezen voor een structureel voordeel voor hun personeel. Dat zullen in 2023 nog wel meer bedrijven gaan doen.”

Zo zijn er organisaties die overgaan op groene voordelen. ,,Je kunt je vakantiedagen dan bijvoorbeeld inleveren voor de aanschaf van zonnepanelen of een hybride warmtepomp. Ook zijn er werkgevers die budgetcoaches aanbieden, zodat mensen leren hoe ze kunnen besparen en meer uit hun salaris kunnen halen. Met dit soort dingen help je werknemers ook enorm.”

