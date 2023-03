Strijkt de nieuwe leidinggevende iedereen tegen de haren in? Dit gaat er waarschijnlijk mis

Kristel (36) is zakenvrouw van het jaar: ‘Klant die ik koffie bracht nam aan dat ik de secretares­se was’

Kristel Groenenboom (36) werd al op haar 23ste directeur van haar vaders containerbedrijf. Nog altijd ziet ze dat vrouwen in technische beroepen in de minderheid zijn, zeker in een topfunctie. Dit zijn de lessen die zij heeft geleerd.