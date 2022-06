Student Annemarijn (20) krijgt eigen kledinglijn, slechts paar maanden na start van stage

Voorzitter VNO-NCW Ingrid Thijssen: ‘We lijken bijna te vergeten dat er ook gewoon geld verdiend moet worden’

Ze is een van de invloedrijkste Nederlanders, want als voorzitter van de werkgeversvereniging VNO-NCW denkt Ingrid Thijssen (54) mee over de maatschappelijke megaproblemen, over de vraag hoe het verder moet met Nederland. ‘Ik ben grootgebracht met het idee dat er een hoger doel is waarvoor ik mijzelf moest wegcijferen.’

4 juni