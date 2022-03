Taal en cultuurverschil maakt zaken doen in China soms lastig: Yunfei schiet te hulp

Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Yunfei Gu (25) is China Business Consultant.

Het woord ‘China’ zit in je functietitel, maar je werkt vanuit Nederland. Hoe zit dat?

,,Op mijn achttiende ben ik naar Nederland gekomen om International Business and Management te studeren aan de HAN in Arnhem. Het leven in Nederland beviel me goed, dus ik besloot te blijven. Ik werk als zelfstandig ondernemer. Mijn klanten zijn ondernemers en bedrijven van over de hele wereld. Ik help hen met de import uit en export naar China. Ik houd me bezig met supply chain-beheer, marketing voor bedrijven die hun producten willen verkopen in China en ik bemiddel tussen fabrieken en bedrijven die een heel nieuw product willen laten maken.’’

Wat is jouw rol daarin?

,,Door de taal en cultuurverschillen kan het lastig zijn voor niet-Chinese bedrijven om aan fabrikanten duidelijk te maken wat ze precies willen. Er ontstaan al snel misverstanden. Dan kan het gebeuren dat het bedrijf een bestelling doet maar vervolgens een product opgestuurd krijgt dat niet is wat ze in gedachten hadden. Ik ben de schakel tussen de partijen en zorg dat het proces soepel verloopt. Ik ben erbij van het moment dat het nog een ontwerp op papier is tot het een echt product is dat in de winkels komt te liggen.’’

Wat voor soort producten zijn het?

,,Het kan echt van alles zijn, van elektronica tot e-bikes en outdoorspullen zoals tenten. Laatst had ik een project voor de fabricage van een hanglamp. ’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wat vind je het leukst aan je baan?

,,Dat ik mijn klanten kan helpen met het waarmaken van hun dromen. De meeste van mijn klanten zijn ondernemers en start-ups die hun eerste product willen lanceren. Ik ben blij dat ik hen kan helpen de juiste fabrikanten te kiezen en mogelijke hordes in het proces voor hen weg kan nemen. En ik vind het leuk dat ik veel leer in mijn werk. Ik heb zelf geen technische achtergrond, maar voor mijn werk moet ik wel zorgen dat ik alle technische aspecten op een tekening begrijp. Dat is soms wel een uitdaging, maar ik heb zo heel veel geleerd over hoe de producten die we allemaal gebruiken eigenlijk werken.’’

Heb je er altijd al van gedroomd om dit werk te doen?

,,Ja, toen ik student was leek het me al mooi om werk te doen waarmee ik een brug kan slaan tussen China en Europa. Ik kom uit een ondernemersfamilie. Mijn ouders hebben al dertig jaar een bedrijf in internationale import en export. Ik wilde werk doen waarbij ik China bereikbaar kan maken voor bedrijven uit andere landen, alleen wist ik eerst niet zo goed hoe of wat. Op freelancerplatform Fiverr kwam ik bij toeval mensen tegen die werkten als business consultant. Toen ik las welke diensten zij leverden, dacht ik, dat kan ik ook. Ik schreef me in en kreeg vrij snel klanten. Sindsdien heb ik mijn eigen bedrijf Gusist.’’

Quote Toen ik student was leek het me al mooi om werk te doen waarmee ik een brug kan slaan tussen China en Europa

Wat vindt je familie ervan dat je China Business Consultant bent?

,,Mijn ouders zijn trots op me, en vinden het leuk dat mijn beroep ook raakvlakken heeft met hun werk. Ik kan mijn ouders altijd om advies vragen. Mijn vader denkt graag mee. Hij zag dat ondernemers in China veel actief zijn op de Chinese variant van TikTok. In de filmpjes leggen ze uit wat ze met hun bedrijf doen, en dat levert hun klanten op. Of dat niet wat voor mij was, vroeg hij. Ik ben toen ook een TikTok-account begonnen voor mijn bedrijf, ik hoop in de toekomst een online gemeenschap te kunnen ontwikkelen waar mensen in e-commerce hun kennis met elkaar kunnen delen.’’

Over de toekomst gesproken: waar zie je jezelf over 10 jaar?

,,Ik ben ambitieus en doe er alles aan om Gusist uit te laten groeien tot een bedrijf met een grote naam en goede reputatie. Ik zou graag willen dat mijn bedrijf het eerste is waar mensen aan denken als het gaat over procurement.’’

Jij zit straks met je bedrijf in een groot, luxe kantoorpand?

,,Dat zou wel mooi zijn, maar hoeft niet per se. Ik heb het heel erg naar mijn zin in Nederland, maar zou ook graag andere landen willen ontdekken. Ik zie het eerder zo voor me dat, als ik mensen in dienst heb, zij zelf kunnen bepalen waar ze willen werken. Dat mag wat mij betreft ook in verschillende landen zijn. De klanten zitten overal ter wereld, waarom wij dan niet?’’

Werken in procurement



Yunfei doet haar werk als zelfstandig ondernemer, maar binnen procurement zijn ook er ook veel functies in loondienst. Medewerkers in procurement houden zich onder meer bezig met aankoop, transport en het beheer van goederenstromen. Ook zijn ze betrokken bij productinnovatie en werken ze aan manieren om processen te stroomlijnen en te verduurzamen. Relevante banen in procurement in jouw regio vind je bij Nationale Vacaturebank.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.