Tandarts Ton Wirtz stopt na bijna een halve eeuw met ‘knutselen’

Het was midden jaren zeventig en het aantal tandartsen in de stad was met 15 ver beneden peil. Door dat tekort konden duizenden Dordtenaren hun gebit niet goed laten verzorgen. Het was toenmalig wethouder Jan Zaaijer die een ware pr-campagne en charmeoffensief tegelijk tegenaan gooide om het aantal Dordtse tandartsen op te krikken. De stad stond er destijds niet best op bij de opleiding, die afgestudeerden hielp met de oprichting van hun praktijk.