Te veel dingen te doen: met deze tip voorkom je dat

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: stress van je to-dolijst.

Een lijstje in de notities-app van je telefoon, een geeltje met een paar steekwoorden, een reeks ongelezen mails naar jezelf in je inbox, of als een pro in supersonische gespecialiseerde software: bijna iedereen heeft wel een to-dolijst. Je kunt immers niet al je taken alsmaar in je hoofd bewaren, dat zou kostbare ruimte en denkkracht verbruiken.

Als je hem goed gebruikt is het een bron van overzicht en kun je met zo’n takenlijst gerust zijn dat je nooit meer iets belangrijks vergeet te doen. Maar zo’n to-dolijst kan juist ook een bron van onrust worden, zolang er meer taken bíj komen dan eraf gaan. Een takenlijst die alleen maar groeit, dat is natuurlijk verre van relaxt.

Wanneer ik trainingen geef over ontspannen werken komt vaak het onderwerp van de to-dolijst ter sprake. Het leuke is dat ik dan ook weer leer van de methodes die mijn cursisten gebruiken. Zoals laatst: een van de deelnemers had haar takenlijst uitgewerkt in een blauw notitieblok, waarbij ze per week haar taken opschreef en met rode stift markeerde als ze er een had afgerond. ,,En wat doe je dan als zo’n week voorbij is?’’ vroeg ik haar. ,,Dan kijk ik op maandag welke taken van de volgende week nog relevant zijn, en hevel ik die over naar de volgende bladzijde’’, zei ze.

Wekelijks evaluatiesysteem

Ik vond het een slim systeem. De cursist had op deze manier namelijk ook een wekelijks evaluatiemoment ingebouwd voor de items die op haar lijstje waren blijven staan. Wanneer ze de items op haar lijst overzette naar de volgende week, keek ze kritisch naar of de taken nog wel echt nodig waren: moet dit nog wel? Die taak die ik me op dinsdag had gesteld, blijkt die inmiddels niet achterhaald? Is dit inderdaad zo belangrijk als ik dacht? Door op deze manier haar takenlijst wekelijks op te schonen, voorkwam ze dat de lijst met to do’s eindeloos groeide.

Een to-dolijst is handig, zolang er ook een opschoonfunctie in je systeem zit. Door regelmatig kritisch te zijn op wat er staat op je takenlijst, behoud je overzicht en scheid je de echt nodige zaken van de bij nader inzien niet zo relevante. Dat had mijn cursist heel goed door. Zo is een to-dolijst namelijk pas écht relaxt: als je niet alles dat erop staat van jezelf per se moét, en je er af en toe een taak afgooit die toch niet zo belangrijk blijkt.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018), Werken met millennials (2019) en Werk kan ook uit (2020).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.