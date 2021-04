Tentenverhuurder Ko (49) is tijdelijk trucker: ‘Ik laat ons familiebedrijf niet zomaar kapot gaan’

Ko ter Horst: ,,Ik werk voor het eerst in mijn leven voor een baas. Rijd voor een bedrijf uit het Overijsselse Dalfsen in een truck het hele land door om dierenvoer te bezorgen bij boerderijen. Dat doe ik sinds september vorig jaar. Het was in het begin best even wennen om niet zelf de touwtjes in handen te hebben. Maar dat duurde niet lang. Ik vind het een leuke baan.’’