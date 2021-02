Terugkeer naar kantoor? Bij T-Mobile kunnen ze niet wachten

Werkend Nederland staat te popelen om terug te keren naar kantoor. Nog onduidelijk is hoe dat straks zal zijn. Telecombedrijf T-Mobile vraagt zijn medewerkers naar hun wensen. En die mogen over meer meedenken dan alleen de inrichting van werkplekken en het aantal dagen op kantoor.

,,Als we straks weer naar kantoor kunnen, dan gaan we er een feest van maken”, zegt HR-directeur Saskia Bekkers van T-Mobile verheugd. Op het hoofdkantoor in Den Haag is T-Mobile de boel al flink aan het opvrolijken. Zo is van het atrium een ontmoetingsplek gemaakt met veel planten en in het midden staat sinds kort een podium dat gebruikt kan gaan worden voor optredens door artiesten en eigen personeelsleden.

Over wanneer de ongeveer tweeduizend medewerkers weer naar de kantoren in Den Haag, Diemen en Arnhem kunnen, valt nog geen zinnig woord over te zeggen. Toch weerhoudt dat het telecombedrijf er niet van om alvast voorbereidingen te treffen.

Veranderingen

Bekkers: ,,Voor veel mensen is het een ingrijpend jaar geweest. We kunnen straks niet zeggen ‘okay, en nu zijn we er weer allemaal, én door’. Het is belangrijk om stil te staan bij wat er het het afgelopen jaar is gebeurd. Het was een enorme verandering, toen we allemaal opeens thuis kwamen te zitten en het zal ook een enorme verandering zijn als we weer naar kantoor mogen. We vinden dat we onze mensen een beetje moeten voorbereiden op het nieuwe normaal.”

Quote We vinden dat we onze mensen een beetje moeten voorberei­den op het nieuwe normaal Saskia Bekkers, HR-directeur van T-Mobile

Hoe dat nieuwe normaal eruit gaat zien? De HR-directeur gaat er in elk geval vanuit dat mensen na coronatijd minder tijd op kantoor zullen doorbrengen; al zal de ene medewerker er wat vaker willen zijn dan de andere, afhankelijk van persoon, reisafstand en functie. ,,Voor een single kan de behoefte anders zijn dan voor een medewerker met drie kinderen”, voegt ze eraan toe.

Kantoren

Maar om nu al te zeggen dat na de coronacrisis mogelijk kantoren gesloten gaan worden of kantoorruimte wordt afgestoten - zoals bijvoorbeeld Triodos, PostNL, Essent en Aegon verwachten -, daar wil Bekkers niet aan. ,,We kunnen als bedrijf wel van alles bedenken, maar we willen eerst van onze medewerkers horen waar zij behoefte aan hebben. Verandering aan of van de kantoorlocaties kan een uitkomst zijn, maar het is voor ons niet een doel op zich.”

Aan medewerkers wordt niet alleen gevraagd om mee te denken over hoe zij willen dat de werkplekken en de panden er straks komen uit te zien. Het gaat er ook om hoe zij straks met elkaar willen samenwerken en welke leiderschapsstijl zij nodig hebben. ,,We hebben iedereen uitgenodigd om mee te denken, en het mooie is dat veel mensen daarop enthousiast hebben gereageerd en willen meedoen.”

Quote Verande­ring aan of van de kantoorlo­ca­ties kan een uitkomst zijn, maar het is voor ons niet een doel op zich Saskia Bekkers, HR-directeur van T-Mobile

Het meedenken lijkt een manier om personeel betrokken te houden bij het bedrijf, iets dat zeker in coronatijd - met werken op afstand - ingewikkeld kan zijn. Bekkers: ,,We geloofden altijd al in happy workers, happy customers. Maar corona heeft wel duidelijker gemaakt hoe belangrijk we dat vinden.”

Afleiding

Volgens de HR-directeur probeert het bedrijf op allerlei manieren zijn medewerkers zo fit en vitaal mogelijk door de crisis te loodsen. ,,Managers vragen bij ons niet even tussen neus en lippen door hoe het met mensen gaat; nee, ze tonen echt belangstelling en bieden begeleiding en hulp waar het maar kan.” Ook organiseert het bedrijf hardloopwedstrijden, wandelingen voor een goed doel en online bijeenkomsten. ,,Laatst hadden we voor ons retailpersoneel nog een livestream optreden van Typhoon.”

Die afleiding is volgens Bekkers zeer welkom, zeker de laatste tijd. Waar vorig jaar het aantal ziekmeldingen amper steeg, loopt het korte ziekteverzuim de laatste tijd langzaam op. Vooral door de sluiting van scholen en het gebrek aan een stip op de horizon groeit de psychische druk, merkt ze. ,,Ik hoor van mensen dat zij het echt uitzichtloos beginnen te vinden. Nog even en we zitten alweer bijna een jaar thuis. Vandaar dat wij ook zeggen ‘laten we vooral een feestje maken van de terugkeer’”, voegt ze eraan toe.

Volledig scherm Een werknemer tijdens een videogesprek op kantoor. © ANP

Prioriteit

Bekkers beaamt dat het voor een telecombedrijf gemakkelijker zal zijn nu te investeren in zijn mensen dan voor een bedrijf dat hard geraakt wordt door corona. ,,Tegelijkertijd”, zo zegt ze, ,,zijn wij ooit begonnen als challenger, om de telecommarkt op te schudden. Nu zijn we een challenger als het gaat om medewerkers. Ons personeel heeft bij ons de hoogste prioriteit, op nummer twee staat de vitale infrastructuur, en op de derde plek de gezondheid van het bedrijf.”

Is T-Mobile hierin een uitzondering? Hoogleraar Arbeidsmarkt Ton Wilthagen van de Universiteit Tilburg denkt dat meer bedrijven nu alles uit de kast halen om hun medewerkers met extra aandacht en begeleiding door de coronacrisis te loodsen. En dat is zeker slim, zegt de hoogleraar. ,,Het kan burn-outklachten en sociale afstomping bij medewerkers helpen voorkomen.”

Quote Het kan burn-outklach­ten en sociale afstomping bij medewer­kers helpen voorkomen Ton Wilthagen, Hoogleraar Arbeidsmarkt Universiteit Tilburg

Daarnaast ziet hij dat sommige bedrijven de coronatijd aangrijpen om zich te profileren als goed werkgever, zoals T-Mobile doet. Hij vermoedt dat deze bedrijven daarvan ook na de coronatijd profijt kunnen hebben. Niet alleen blijkt uit onderzoeken dat bedrijven die investeren in mensen, op lange termijn succesvoller zijn dan bedrijven die dat onvoldoende doen, maar ook maakt dat ze aantrekkelijker om voor te werken.

Arbeidsmarkt

,,Voor de coronatijd hadden we te maken met een krapte op de arbeidsmarkt, en die krapte zal ongetwijfeld terugkomen. Zeker millennials hechten veel waarde aan betrokkenheid. Ze vinden het belangrijk dat ze kunnen meedenken en serieus worden genomen. Zij zullen absoluut kijken naar hoe bedrijven in crisistijd zijn omgegaan met hun personeel.”

HR-directeur Bekkers verwacht in elk geval de komende jaren nog veel mensen hard nodig te zullen hebben. En, zo voegt ze er trots aan toe: ,,We hebben geen mensen ontslagen vanwege de coronacrisis, ook geen uitzendkrachten.”

Bekijk hier al onze video’s over werk:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.