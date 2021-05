Terugkeer naar kantoor, hoe gaan we dat doen? ‘Zoom-winters zijn ook een optie’

Nu de samenleving weer langzaam opengaat, kunnen thuiswerkers zich ook weer gaan verheugen op een terugkeer naar kantoor. De werkplek als ontmoetingsplek is een veelgehoorde optie. Een leuk idee, maar wat houdt het precies in? Denk ondertussen ook na over andere oplossingen want er is veel mogelijk, zegt innovatie-expert Luc Dorenbosch.

Sinds het begin van de coronacrisis houdt Luc Dorenbosch de situatie op de werkvloer in Nederland nauwlettend in de gaten. Ook maakte hij vanuit de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) een database met allerlei corona-oplossingen voor op het werk. Met het eind in zicht, maakten ze de balans op van het thuiswerken. Maar in de publicatie Terug van Weggeweest wordt vooral ook vooruitgeblikt op een terugkeer naar kantoor.

Waarom wilden jullie het ook graag over die terugkeer hebben?

,,We weten dat bedrijven bezig zijn met de terugkeer. Ze moeten nu ook iets gaan bedenken, de komende maanden komt het erop aan. In september moet er echt wel een plan klaarliggen. Maar hoe ga je het inrichten en met welk doel? Het idee van de werkplek als clubhuis komt veel terug. Alleen, is dat clubhuis dan altijd open en wat ga je daar precies doen? Komen we daar als groep samen of gaan we er zelfstandig aan de slag? De vraag is of werkgevers een ontmoetingsplek willen creëren vanwege de sociale binding met het bedrijf of dat het voor het werk belangrijk is.”

Wat gebeurt er als je dat niet goed regelt?

,,Dat kunnen we deels zien aan de voorbeelden van voor de crisis. Er werd natuurlijk al thuisgewerkt, wat in sommige organisaties leidde tot verlaten kantoren, vooral op woensdag of vrijdag. Dat gebeurt omdat collega’s elkaar aansteken met hun thuiswerknorm. Wat heb je er nog te zoeken als je niet weet wie er zullen zijn?”

En hoe kunnen we dat straks voorkomen?

,,De verwachtingen moeten helder zijn. Wij hebben tien terugkeervarianten uiteengezet om werkgevers en werknemers hierover na te laten denken. Je kunt bijvoorbeeld afspreken om twee kantoordagen in de week te hebben of alleen de middagen te ‘clubhuizen’. Dat zou bijvoorbeeld handig zijn om files te omzeilen. Of je deelt het op in seizoenen. De winters blijven toch onvoorspelbaar, in de koude maanden verspreiden virussen zich sneller. Dan wordt misschien wel de norm: in de winter thuiswerken, dus Zoom-winters. Dit hebben we natuurlijk afgelopen jaar al op deze manier gedaan. De grote vraag is: wat is voor jullie de meest interessante vorm?”

Daar moet je dus een antwoord op zien te vinden.

,,Ja, maar wij denken dat als je het tien mensen gaat vragen, je tien verschillende antwoorden krijgt. Iedereen vindt iets anders prettig. En je hebt ook nog een thuissituatie, misschien een partner die ook gedeeltelijk terug gaat naar kantoor. Dit kun je nog wel binnen het team regelen. Maar de schaalgrootte gaat wel een ding worden. Bijna 4 miljoen kantoorwerkers hebben aan het thuiswerken geproefd. Iedereen heeft vrijheden verworven waar hij misschien niet vanaf wil. Dus dat wordt testen en experimenteren.”

Maar je kunt niet als werkgever zeggen: we gaan weer vijf dagen naar kantoor?

,,Veel werknemers verwachten dat hun baas er iets mee gaat doen. Maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Aan de andere kant: als je er niets mee doet, hoe innovatief ben je dan? Kunnen we dan wel iets leren van een crisis? Als je er iets mee wil, organiseer het dan goed want voor je het weet zit je weer vier dagen op kantoor, omdat het bijvoorbeeld weer belangrijk wordt om je gezicht zoveel mogelijk te laten zien. Voel aan welke voordelen er zijn voor je personeel. Pas toe was je geleerd hebt de afgelopen tijd. Leer van de verhalen die je hebt gehoord. En maak dat concreet.”

,,Die tien varianten kunnen ook prima door elkaar lopen. Teams zelf weten wat het beste gaat werken. Je kunt niet een beleid hebben voor alle teams. Er zijn zoveel verschillende werkstijlen. Het kan ook zijn dat je er eerst negen afschiet en besluit dat dit niet is wat je zoekt. Ik zie het ook nog wel gebeuren dat bedrijven die voor een vorm hebben gekozen, daarmee gaan adverteren: ‘Op dit kantoor werken we de helft van de tijd thuis’ of ‘Hier bepaal je zelf waar en hoe je werkt’.”

De 10 varianten van NSvP voor de terugkeer naar kantoor zijn terug te vinden in de publicatie Terug van Weggeweest.

