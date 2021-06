Thuiswerken in de hitte? Zo houd je het hoofd koel

Kind met een bedrijf: ‘Gesponsor­de content in een vlog gaat in tegen verbod op kinderar­beid’

12 juni Zelfgemaakte sieraden verkopen of een paar uur per week vloggen. Hartstikke mooi dat je kind ondernemend bezig is natuurlijk. Maar wanneer verandert een onschuldige hobby in verkapte kinderarbeid? In het kader van de Werelddag tegen Kinderarbeid vandaag, leggen experts het aan je uit.