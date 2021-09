Tim helpt dakloze bij zoektocht naar baan via LinkedIn: ‘Kan inmiddels door heel Nederland op gesprek’

Zijn naam is Antonio, ontdekt Tim, een vriendelijke, gediplomeerde fysiotherapeut met een talenknobbel. Maar wel een die een pittige periode achter de rug heeft. De beste man blijkt inderdaad geen baan én geen huis meer te hebben. Overdag brengt hij zijn tijd door bij de Shurgard, om de vriend bij wie hij logeert niet te veel tot last te zijn.



,,Ik benaderde hem omdat ik dacht dat hij bivakkeerde in de Shurgard”, vertelt Tim. ,,Dat bleek niet zo te zijn, maar na een kort gesprekje bleek hij wel hulp te kunnen gebruiken bij het vinden van een nieuwe baan.” En dat bracht Tim op een idee. ,,Ik dacht: ik heb best een breed netwerk, ik ken veel mensen. Niet per se in de fysio-wereld, maar van alle mensen die ik ken, zijn er best een paar die wel fysio’s kennen.”