Topdrukte bij Makro: ‘Dit is heel zuur voor winkeliers’

Pakketbe­zor­ger Mehretab brengt 200 bestellin­gen per dag rond: ‘Ik verdien 2000 euro bruto’

Midden in coronatijd begon Mehretab als pakketbezorger bij DHL. Dát heeft hij geweten. In deze drukke periode is de Amersfoorter zes dagen per week op pad. Soms levert hij op één dag wel meer dan 200 bestellingen af. ,,Het is leuk werk, maar ook zwaar.’’

10:49