Trudy (63) is haar kantoorbaan zat, tóch stapt ze niet over naar iets wat haar gelukkig maakt

‘stakingsstorm’ Vuilnisman Tommy staakt deze week: ‘Het werk is zwaarder geworden, salaris nauwelijks hoger’

Vakbond FNV spreekt van een ‘stakingsstorm’, en Nederland merkt de gevolgen. Vuil wordt niet opgehaald, bussen rijden niet en geplande zorg in de algemene ziekenhuizen dreigt niet door te gaan. Wat is de drijfveer? Drie stakers vertellen over hun motieven.