Drukke advocaten hebben amper tijd voor een privéleven: dit kantoor doet het anders

7 juli Veel overuren maken, in het weekend doorwerken en altijd moeten presteren. Dat is het standaard beeld dat er van de advocatuur bestaat. Een advocatenkantoor uit Utrecht besloot het anders te gaan doen. Alle advocaten werken vier dagen in de week. Lange dagen maken wordt ontmoedigd.