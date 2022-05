Twintig jaar bij de baas, maar nu door long covid gedwongen ontslagen

onderzoek Personeel in zorg, horeca en retail denkt aan opstappen: ‘Alleen meer salaris geven is niet genoeg’

Avonddiensten, nachtdiensten of opeens 's middags invallen. In de zorg of in de horeca is dit de normaalste zaak van de wereld. Toch overweegt vier op de tien werknemers hun baan op te zeggen. Niet alleen het veeleisende werkschema, maar ook te veel werkstress en te weinig doorgroeimogelijkheden worden als reden genoemd om op zoek te gaan naar ander werk.

28 april