Vacatureteksten vaak onbewust discriminerend: ‘Denk eens na of je iemand buitensluit’

uwv-voorzitter ‘We hebben risico's genomen, anders hadden we nooit 2,7 miljoen werknemers kunnen helpen’

21 april Midden in een crisis voorzitter worden van het UWV, ga er maar aan staan. Maarten Camps verscheen in september ten tonele en stroopte direct de mouwen op. Want naast ondersteuningsmaatregelen had de uitkeringsinstantie het ook nog steeds druk met het reguliere werk. Camps blikt met het jaarverslag op schoot terug op een vreemd 2020, maar vertelt ook vol enthousiasme over de plannen voor dit jaar.