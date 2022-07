Vahe (25) blijkt internationaal culinair toptalent: ‘Ik ben ooit begonnen met afwassen’

Van gezichts­mas­ker tot kattenbak­vul­ling: deze wonderklei kun je óveral voor gebruiken

Bentoniet lijkt ineens overal op te duiken. Deze kleisoort wordt gebruikt in gezichtsmaskers, als kattenbakvulling, voor het klaren van wijn en – de core business van De Bentoniet Fabriek in Bodegraven – in de boorindustrie.

30 juni