Vakbonden zien niets in langere werkweek als oplossing van krapte op arbeidsmarkt

Met een langere werkweek zijn misschien de werkgevers geholpen, maar niet de werknemers, aldus de vakbonden. ,,Een langere werkweek is het slechtst denkbare idee, in een tijd waarin de onbetaalde zorgtaken toenemen door de vergrijzing, vrouwen meer uren werken dan ooit en het aantal burn-outs door het dak gaat,” zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin in een verklaring. Werkgevers lagen al eerder onder vuur . Tijdens de coronacrisis zouden sommige werkgevers volgens FNV misbruik hebben gemaakt van de situatie. Zo viel er nauwelijks te onderhandelen over loonsverhoging of een vast contract. De vakbonden vinden dat er eerlijker moet worden gekeken naar het werk.

Niet terug naar overspannen economie

Veertig uur werken is volgens Fortuin van CNV dan ook ontzettend achterhaald en niet de oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt. Volgens hem prijzen werkgevers die alleen 40 uur-contracten bieden zichzelf uit de markt. ,,Zeker voor jongere werknemers, die een goede balans thuis vanzelfsprekend vinden. CNV pleit daarom ook voor de 30-urige werkweek. Laten we niet teruggaan naar de overspannen economie van voor de coronacrisis. We moeten niet langer werken, maar slimmer werken”, aldus Fortuin.



FNV heeft al eerder gezegd dat meer uren werken geen oplossing is voor de krapte op de arbeidsmarkt. ,,Meer uren werken, zoals werkgevers willen, is geen oplossing. We werken in Nederland al met veel mensen flink wat uren en ook nog eens tijdens een lange periode in ons leven”, stelt FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha.