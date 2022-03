Van sterrenrestaurant naar klaslokaal: Christine (30) sprong in het diepe en werd dolgelukkig

Eline (40) staat maandag voor het eerst voor de klas: ‘Leukste van de week was lesgeven tijdens lockdown’

Eline Klooster (40) had er nooit aan gedacht, leraar worden. Totdat corona uitbrak. ,,Tijdens de lockdown gaf ik één dag in de week mijn kinderen thuis les. Dat was de leukste dag van de werkweek.” Maandag begint ze voor de klas, bij basisschool De Poort in Bleiswijk.

28 augustus