Veel animo bij Oekraïense vluchtelingen voor speeddate met ondernemers: ‘Ik ben het stilzitten zat’

Gretig sprongen de Oekraïense vluchtelingen woensdag van tafeltje naar tafeltje tijdens een speeddate-avond met werkgevers in Coffee Corazon. Werken willen ze, liever vandaag nog dan morgen. Al is het uurloon bij huishoudketen Blokker of in de horeca wel even slikken. ,,Een beetje weinig.’’

De zuinige reactie van Anna en Yulia is begrijpelijk. Voor hun vlucht uit Kiev werkten de zussen als farmaceut. Ze verblijven nu sinds een maand in Amersfoort en zoeken een aanvulling op de bescheiden vergoeding van de overheid. Het soort werk maakt hen niet uit. Hoewel: ,,Géén schoonmaak.’’

Keuze was er genoeg, in Corazon. Organisatoren Fleur Kortenoever en Akmaral Rakisheva, die hier reeds langer woont, vonden diverse soorten werkgevers bereid de vluchtelingen over baanmogelijkheden te informeren. Want banen zat. Alleen Blokker al zoekt voor haar ruim 400 winkels in Nederland 1000 tot 2000 personeelsleden. ,,De taal hoeft geen probleem te zijn’’, legt Koen Huiskes uit. ,,We hebben bijvoorbeeld ook mensen voor de vulploeg nodig.’’

Talenten

Het Engels vormt voor de meeste aanwezigen - bijna uitsluitend jonge vrouwen, de mannen bleven in de Oekraïne achter om te vechten - in elk geval geen enkele hindernis. Volgens Huiskes volgt het Nederlands dan snel genoeg. ,,In Woudenberg loopt een Syrische jongen, die na een half jaar al de taal spreekt.’’

Quote Ik denk dat er wel een aantal matches tussen zitten Koen Huiskes, Blokker

Ook het Amersfoortse ontwerpbureau Growinski van Martijn Baarda kan wel een aantal jonge talenten gebruiken. ,,Al voor de oorlog hadden wij ervaring met Oekraïense ontwerpers, via internet. Ze hebben daar veel mensen met ‘IT skills’.’’

Anastasia, afkomstig uit het zuiden van de Oekraïne, in het deel dat bezet is door de Russen, heeft wel oren naar een plek. Ze is van huis uit grafisch ontwerper. Op haar iPhone toont de jonge vluchtelinge enkele door haar gemaakte animaties, haar specialiteit. Baarda is onder de indruk. ,,Zo iemand kan ik zeker wel gebruiken.’’

Volledig scherm Enkele tientallen Oekraïense vluchtelingen, met name jonge vrouwen, wogen woensdagavond hun kansen tijdens een speeddate met werkgevers in Coffee Corazon. © Saskia Berdenis van Berlekom

De horeca, die tijdens de coronacrisis met een ernstige leegloop kampte, was woensdag goed vertegenwoordigd, met brouwerij De Drie Ringen, Kafé en Eetkamer Van Zanten en natuurlijk Corazon zelf. Jesper Kramp, bedrijfsleider van de brouwerij, is enthousiast over de 22-jarige Anatoli. De jongen heeft nul ervaring in de horeca, maar wil dolgraag aan de slag. ,,Ik ben het stilzitten zat.’’

Optie

De zussen Anna en Yulia leggen ook hun oor te luister in de horecahoek, om daar tot de ontdekking te komen dat het salaris min of meer hetzelfde bedraagt als bij Blokker; rond de twaalf euro bruto per uur. Dan is de schoonmaakbranche wellicht toch een optie. Beweging 3.0., dat op zoek is naar schoonmakers voor haar verzorgingstehuizen, betaalt tot vijftien euro per uur.

Storm loopt het niet aan zijn tafeltje, zegt Thijs Sluiter, hoofd Schoonmaak. Er melden zich wel enkele oudere vrouwen met ervaring in de zorg. ,,Maar zonder de taal te spreken wordt dat lastig. In de schoonmaak is Engels prima.’’

De kaartjes met persoonsgegevens die de enkele tientallen vluchtelingen bij binnenkomst hebben ingevuld, worden door de ondernemers driftig gefotografeerd. De komende dagen zullen zij de balans opmaken en ongetwijfeld contact opnemen met gegadigden. Koen Huiskes van Blokker is tevreden. ,,Ik denk dat er wel een aantal matches tussen zitten.’’ Of Anna en Yulia daar ook toe behoren, blijft nog even in het midden.

Op 31 mei is er een tweede speeddate-avond in Corazon, vanaf 19.00 uur. Werkgevers uit Amersfoort en omstreken kunnen zich aanmelden via Fleur_Kortenoever@outlook.com.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.