Vier jonge ondernemers uit één gezin: ‘Hard werken is er met de paplepel ingegoten’

Mkb’ers willen sneller van hun zaak af: kiezen voor verzilve­ren kapitaal

Zo’n 20 tot 40 procent van de mkb’ers wil zijn of haar bedrijf binnen twee jaar verkopen. Dat is volgens Marktlink, adviseur op gebied van bedrijfsovernames in het midden-en kleinbedrijf, beduidend meer dan tot voor kort het geval was.

8 november