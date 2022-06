Voorlopig akkoord over nieuwe EU-wet minimumlonen

Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten hebben vannacht een akkoord bereikt over een Europees, maar per land in hoogte verschillend, minimumloon. Daarvan moet je voortaan ‘een fatsoenlijk bestaan kunnen leiden’, aldus Parlementsonderhandelaar Agnes Jongerius.

De richtlijn legt vast waar de minimumlonen in een land aan moeten voldoen. Er wordt onder meer gekeken naar de koopkracht van werknemers en de verhouding met andere lonen in een land. ,,Mensen moeten met een minimumloon gewoon nieuwe kleren kunnen kopen, mee kunnen doen op de sportclub, of een weekendje weg kunnen”, legt PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius uit.

Ze is als hoofdonderhandelaar namens het Europees Parlement erg tevreden met het akkoord. ‘Deze Europese wet geeft een ‘push-up’ aan de lonen in Nederland en in heel Europa. De thuishulpen, de magazijnmedewerkers en de postbezorgers verdienen snel een eerlijker minimumloon’, schrijft ze op haar weblog. Ze spreekt van ‘een trendbreuk met het Europa van vlak na de bankencrisis’. ‘Vanaf nu duwen we de lonen omhoog.’

‘Nederlands minimumloon naar 14 euro’

Volgens het voorlopige akkoord moeten EU-lidstaten voortaan toetsen of hun minimumlonen toereikend zijn, bijvoorbeeld ten opzichte van de internationale norm van minimaal 50 procent van het gemiddelde brutoloon en 60 procent van het mediane (de helft verdient meer, de helft minder) brutoloon. Samen met nog 22 andere Europese landen voldoet Nederland nu niet aan die norm. ‘Een duidelijk signaal uit Europa dat we in Nederland de minimum uurlonen moeten verhogen naar 14 euro’, aldus Jongerius. Het Nederlands minimumloon is nu nog 10,48 euro bruto per uur.

De Raad (de lidstaten) spreekt in een perscommuniqué van een herziening van de minimumlonen ‘tenminste elke twee jaar’ en in lidstaten met een automatische indexering elke vier jaar. Werkgevers en werknemers moeten bij die herziening betrokken zijn. Lidstaten waar collectief loonoverleg minder dan 80 procent van de werknemers omvat moeten een actieplan met concrete maatregelen en een tijdschema opstellen om dat percentage op te trekken. Werkgevers die in gebreke blijven, aldus de Raad, krijgen de arbeidsinspectie en andere toezichthouders achter de broek.

EU-raadsvoorzitter Frankrijk was er veel aan gelegen snel een akkoord te bereiken, zodat president Macron er nog van kan profiteren bij de parlementsverkiezingen later deze maand. De Franse minister van sociale zaken legt het akkoord op 16 juni voor aan zijn EU-collega’s, de plenaire stemming in het Europese Parlement is voor september voorzien. De 27 lidstaten hebben daarna nog twee jaar de tijd om de Europese maatregel in nationale wetgeving om te zetten.

