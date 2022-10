Waarom architecten met opzet saaie werkplekken ontwerpen

Overal waar ik kijk, alles is grijs. De kasten, de deuren, bureaus. Alleen de muren zijn wit. Niet echt een inspirerende werkomgeving vind ik, maar de architect legt uit dat het zijn bewuste keuze is: ,,Deze bureaulijn heet zelfs boring.’’ Ik vraag me af of hij een grapje maakt, maar hij praat serieus verder. ,,Ik wilde dat werknemers niet binnen zouden blijven, maar zo verveeld zouden raken dat ze erop uit zouden gaan. Het idee is dat ze interactie aangaan met hun omgeving.’’

Quote Die architect met zijn theorieën hoeft zelf niet te werken in zijn werk

Ik kijk naar de mensen die er zitten te werken. Zouden ze de bedoelingen van de architect snappen? Zouden ze zich fijn voelen, omdat ze er inderdaad erop uit trekken, of zouden ze vooral verveeld wegkwijnen op hun grijze bureaustoelen? ,,Heb je niet het gevoel dat je een beetje voor God speelt?’’, vraag ik de architect. Hij grijnst wat en ik krijg er een bitter gevoel van in mijn mond. Hoezo accepteren we dat er architecten zijn die zonder enige kennis van psychologie onze ruimtes en gebouwen als een kunstwerk vormgeven? Terwijl we weten dat sommige omgevingen ons onproductief, ongelukkig en zelfs ziek kunnen maken?

Funest voor de productiviteit

Op veel werkplekken mag je geen persoonlijke items neerzetten en ben je dus afhankelijk van wat een architect voor je heeft bedacht. Niet prettig, maar ook funest voor de productiviteit. Engelse psycholoog Graig Knight ontdekte dat werknemers die op zijn minst een plant of foto op hun werkplek mochten zetten, 15 procent meer productief waren. En mogen ze helemaal loos gaan met inrichten, dan stijgt hun productiviteit met 25 procent. We voelen ons dan meer in controle en minder een anoniem schakeltje in de machine, denkt Knight. Ook kunnen we ermee iets van onszelf laten zien aan anderen, het kan een goede gespreksstarter zijn.

Lees ook bij Intermediair: Zo werk je slimmer, zodat je meer tijd overhoudt

Die architect met zijn theorieën hoeft zelf niet te werken in zijn werk. Dus waarom bepaalt hij of zij hoe onze omgeving eruitziet? Dat bepalen we toch zeker lekker zelf? Behang je wand met foto’s, breng planten mee of souvenirs. Mag niet? Zelfs in het heel klein blijkt het al gunstig te zijn om je omgeving persoonlijker te maken. Wanneer je bijvoorbeeld je naam in een notitieboek zet, op een pen of op de nietmachine.

Meer weten over psychologie en werk? Lees Chantals boeken Waarom perfectionisten zelden gelukkig zijn, 13 tips tegen perfectionisme (2021) en Ons feilbare denken op het werk (2018).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.