Waarom dit bedrijf een pizzabezorger de ruimte in wil sturen

Het personeelstekort loopt nog altijd op en steeds meer bedrijven bedenken opmerkelijke lokkertjes om werkzoekenden over te halen bij hen te komen werken. Pizzaketen New York Pizza gooit een trip naar de ruimte in de strijd. De beste pizzabezorger wint een vlucht aan boord van een van de drie commerciële aanbieders van ruimtereizen, met een prijskaartje van 200.000 euro.

Een pizzabezorger de ruimte in, hoe komen jullie erop?

Marketing directeur Joost Geurtsen: ,,We bedenken wel vaker leuke acties voor ons personeel om ze te belonen voor hun harde werk en om ons aantrekkelijk te maken voor nieuw personeel. Zo startten we ook een competitie voor pizzabakkers waarbij ze een reis naar Las Vegas konden winnen. De nieuwe actie voor bezorgers moest echter nóg groter zijn. Zo kwamen we op een reis naar de ruimte.’’

Hoe gaat de bezorger de ruimtereis maken?

,,New York Pizza heeft een reservering gedaan voor een plekje bij drie commerciële ruimtebedrijven in 2022: Space X van Elon Musk, Virgin Galactic en Blue Origin, het ruimtebedrijf van Jeff Bezos. De eerste vlucht waar plek is, krijgt een pizzabezorger aan boord. New York Pizza heeft hiervoor een budget van 200.000 euro gereserveerd.’’

Quote Op dit moment hebben we meer dan 500 openstaan­de vacatures Joost Geurtsen, New York Pizza

Waarom hebben jullie eigenlijk zo’n tekort aan bezorgers?

,,De populariteit van eten thuis laten bezorgen is ontzettend toegenomen. Naast nieuwe toetreders op de markt is dit door corona in een stroomversnelling geraakt. Die groei is heel fijn, maar het is daardoor een uitdaging om voldoende extra bezorgers te vinden. Op dit moment hebben we meer dan 500 openstaande vacatures.’’

Hoe dichten jullie nu de gaten?

,,Voornamelijk door heel hard te werken. Medewerkers van franchisefilialen, die normaal gesproken minder dagen werken, werken nu soms 7 dagen in de week. Zelfs familie en vrienden worden ingezet om te helpen bezorgen. Daarom kan het soms ook zijn dat de pizza iets later is.’’

Hoe maken bezorgers kans?

,,Ten eerste moet je vier maanden bij ons bedrijf hebben gewerkt. Ook zijn er minimaal 50 reviews van klanten nodig. We beginnen met meten vanaf 2022, de pizzabezorger met de hoogste reviews wint.’’

En de pizza?

,,Of de pizza ook mee de ruimte ingaat valt nog te bezien. We willen het proberen, maar ik kan me voorstellen dat dit misschien niet gaat lukken.’’

Nieuw personeel gepaaid met lokkertjes



Voor het eerst in vijftig jaar zijn er meer vacatures dan werklozen, meldt het CBS. Nu werkzoekenden meer opties hebben dan ooit tevoren, moeten bedrijven hun best doen in de smaak te vallen bij sollicitanten. In de secundaire arbeidsvoorwaarden worden steeds vaker uiteenlopende extraatjes als tekenbonussen, extra vrije dagen, sportschoolabonnementen en aandelen in het bedrijf geboden. John Bijl, varenkweker in Burgh-Haamstede, geeft nieuw personeel zelfs een gratis huis.

