Waarom je dit jaar best wat minder hard mag werken

Het begin van het nieuwe jaar is traditioneel de tijd om plannen te maken. Niet gek ook, want de meeste van ons hebben nog even vrij voordat de hectiek van alledag begint. Een hectiek waarin je maar al te makkelijk wordt opgeslokt door de korte termijn: je voornemens, je to-do’s, de gasrekening, je inbox of de alledaagse gezins-besognes.

Het is een tijd waarin je met wat afstand naar je leven kunt kijken en je de vraag kunt stellen: ben ik nog wel op de goede weg? Leef ik wel het leven dat ik wil leven? Voor je het weet heb je met je ogen geknipperd en is er wéér een jaar voorbij…

Ik denk rond zo’n nieuw jaar altijd even aan Bronnie Ware. Ware werkte als verpleegkundige in een hospice in Australië, waar ze mensen verzorgde die daar de laatste weken van hun leven doorbrachten. Ze keek met haar patiënten vaak terug op hun leven, en stelde hen dan steevast deze vraag: ’Waar heeft u spijt van?’.

Pijnpunten top vijf

Toen Ware gedurende een aantal jaren de antwoorden van haar patiënten had verzameld, bundelde ze hun lessen en inzichten in een boekje met de erg Amerikaanse naam The Top Five Regrets of the Dying (in het Nederlands: Als ik het leven over mocht doen).

Ware’s top vijf geeft een overzicht van wat in het leven kennelijk écht belangrijk is. En nee, daar staat niet in: ‘als ik die promotie nou wél had gekregen was ik vast veel gelukkiger geweest’, of ‘had ik nou maar drie keer per week in de sportschool gestaan om met een sixpack op het strand te liggen’, zelfs niet ‘als ik die wereldreis had gemaakt was mijn leven compleet geweest’. De pijnpunten die in de top vijf terugkwamen, waren, in omgekeerde volgorde:

5. Had ik mezelf maar toegestaan om gelukkiger te zijn.

4. Was ik mijn vrienden maar niet uit het oog verloren.

3. Had ik maar de moed gehad om mijn gevoelens te uiten.

2. Had ik maar wat minder hard gewerkt.

1. (de meest gedeelde spijt:) Was ik maar zo moedig geweest om mijn leven op mijn eigen manier te leiden, in plaats van me te voegen naar de verwachtingen van anderen.

Het lijstje van Ware laat zien wat je écht wil voorkomen in het leven. Wil je daar later dus geen spijt van krijgen, dan weet je wat je in 2023 te doen staat.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij is auteur van onder meer Je bent al genoeg - Mentaal gezond in een gestoorde wereld (2022), Werk kan ook uit (2020) en Fokking druk (2018).

