Waarom je níet moet werken aan je zwakke kanten

Nieuwsgierig reik ik met mijn arm achter mijn rug en trek het A4'tje los dat daar met een plakbandje vastgeplakt zit. Tijdens deze teambuildingsdag moesten mijn collega’s en ik op elkaars rug schrijven wat we sterke kanten vinden van die persoon. Fijn om over na te denken, want bij onze goede eigenschappen staan we zelden stil.

In de spiegel focussen we ons op elk ongewenst rolletje en rimpeltje, en precies zo zien we op het werk vooral waarin we tekortschieten. We evalueren wat er misging, en onze leidinggevende vertelt welke vaardigheden we moeten ontwikkelen. Stille wateren moeten mondig worden, chaotische creatievelingen punctueel.

Laat het psycholoog Martin Seligman maar niet horen. Hij is grondlegger van de positieve psychologie en vindt dat je niet alleen moet repareren wat mis is, maar vooral beter moet maken wat goed is. Want waarom zou je hard werken om ergens middelmatig in te worden, als je ook kan uitblinken in iets waar je talent voor hebt? De kunst is om te weten waar je goed in bent en daar de focus op te leggen. Dat maakt je nog gelukkiger ook.

In een onderzoek van Seligman moesten mensen vijf sterke kanten van zichzelf opschrijven. Vervolgens moesten ze een week lang die sterke punten op een andere manier inzetten dan ze normaalgesproken deden. Als je bijvoorbeeld leergierig bent, dan kun je naar een lezing gaan of een collega vragen om uit te leggen hoe hij iets aanpakt. Iemand die aardig is, kan een buur helpen met oppassen, of iemand op een kop koffie trakteren. Mensen die hun sterke kanten zo inzetten voelden zich zelfs een half jaar daarna nog gelukkiger.

Bijna vanzelf

Logisch ook. Als je kan doen waar je goed in bent, dan gaat het bijna vanzelf. Niet voor niks dat Seligman vindt dat iedereen op zijn werk de kans moet krijgen om zijn talenten in te zetten op een manier waarop hij dat nog niet eerder deed. In bijna elke baan zit wel wat ruimte voor een andere aanpak.

We lezen elk onze rugbriefjes voor. Eigenschappen als leiderschap, dapperheid en wijsheid komen voorbij. Humor, sociaal en leergierig, lees ik op mijn A4. Dus die vreemde vrouw in de supermarkt die grapjes tegen u maakt, dat ben ik. Geef Seligman maar de schuld.

Meer weten over psychologie en werk? Lees Chantals boeken Waarom perfectionisten zelden gelukkig zijn, 13 tips tegen perfectionisme (2021) en Ons feilbare denken op het werk (2018).

