Waarom we wat vaker met onbekenden moeten kletsen

Op vakantie is het hartstikke makkelijk om met onbekenden in contact te komen. Je kletst met de buren op de camping, vraagt de weg of maakt voor iemand een foto. Mooi, want praten met vreemden is goed voor je, denken psychologen. De meeste mensen zijn aardig en geven je een goed gevoel. Iemand die anders doet en denkt, kan bovendien je horizon verbreden, adviezen geven waar je zelf net niet aan dacht of je in contact brengen met derden. Niet voor niks worden veel banen via via gevonden.

Toch lijkt spontaan contact in ons tegenwoordige leven verder weg dan ooit. Sommige collega’s werken alleen nog maar thuis of hakken stilletjes hun boterhammen weg boven hun toetsenbord. We scannen onze boodschappen bij de zelfscankassa en mompelen dankjewel tegen het achterhoofd van de pakketbezorger die zich naar het volgende adres spoedt. We hoeven nauwelijks iemand te zien en vinden dat stiekem nog lekker ook.

Oefening baart kunst

Het liefst willen we controle over hoeveel onbekenden we zien. Zo ontdekte de Deense architect Jan Gehl dat mensen in grote steden vaak overprikkeld raken doordat ze ongewenst met zoveel vreemde mensen in aanraking komen. Als tegenreactie sluiten ze zichzelf binnen op en vereenzamen. Een ruimte die privé én publiek is kan volgens hem helpen om controle te houden. Zo zette ik een bankje in mijn voortuin waar ik kopjes koffie drink en babbel met voorbijgangers. Heb ik geen zin in contact, dan ben ik ineens druk aan het lezen.

Mensen praten ook niet met vreemden, omdat ze denken dat ze gaan stamelen en worden afgewezen. Britse onderzoekers vroegen daarom 450 studenten een app te installeren die ze liet speuren naar mensen: zoek iemand met aparte schoenen of iemand die koffiedrinkt. De ene helft hoefde alleen te observeren, de andere helft moest met die persoon een praatje aanknopen. Al gauw bleek: oefening baart kunst. Hoe vaker de studenten contact legden, hoe zekerder ze werden van zichzelf en hoe leuker ze het vonden. 41 procent wisselde zelfs een keer contactgegevens uit, dus wellicht helpt praatjes aanknopen zelfs op lange duur tegen eenzaamheid, hopen de psychologen.

Schroom dus niet om eens een praatje aan te knopen met een nieuwe collega of iemand bij de bushalte. Je vindt het leuker dan je denkt.

Meer weten over psychologie en werk? Lees Chantals boeken Waarom perfectionisten zelden gelukkig zijn, 13 tips tegen perfectionisme (2021) en Ons feilbare denken op het werk (2018).

