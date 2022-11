Waarom (werk)stress niet altijd ongezond voor ons is

Een goede verstandhouding met collega’s, leidinggevenden of klanten maakt je werkdag niet alleen plezieriger, maar zorgt er ook voor dat je meer gedaan krijgt. Mirjam Wiersma, auteur van twee boeken over zakelijk flirten, vertelt hoe je jezelf op de kaart zet en mooie relaties opbouwt met anderen. Deze keer: stress maakt socialer

Dat stress zorgt voor de aanmaak van het hormoon adrenaline weet je vast wel. Maar wist je dat stress ook zorgt voor de aanmaak van oxytocine, het ‘knuffelhormoon’? Psychologe en hoogleraar Kelly McGonigal van Stanford University legt in haar ruim 13 miljoen keer bekeken, uit 2013 stammende TED-talk uit hoe stress ons kan stimuleren om warme relaties aan te gaan. Haar baanbrekende visie staat nog steeds, in een interview uit het voorjaar van vorig jaar hoor je er meer over.

Oxytocine, dat bijvoorbeeld vrijkomt als je iemand een stevige knuffel geeft, beïnvloedt je sociale instincten. Het maakt dat je steun wil zoeken bij de ander, dat je wil vertellen hoe je je voelt in plaats van je gevoelens op te kroppen. Ook vergroot oxytocine je empathie. Er is zelfs wel eens geopperd om mensen oxytocine te laten snuiven, vertelt McGonigal, omdat we er meer medelevend en zorgend door worden.

Bovendien komt ze met nog een verrassende insteek. Volgens McGonigal maakt het veel uit hoe je zelf je stresssignalen labelt. Deelnemers aan een onderzoek van Harvard werd geleerd hun fysieke stressreacties niet als een probleem, maar als een hulpmiddel te zien om beter te kunnen presteren. Als je hart harder begint te kloppen bereidt dat je voor op actie. Als je sneller gaat ademen gun je je brein meer zuurstof.

Dezelfde fysieke reactie als bij vreugde

De deelnemers die zo hoorden dat hun stressreacties hun prestaties positief beïnvloeden, veranderden vervolgens ook fysiek de manier waarop zij op stress reageerden. Normaal zie je bij stress een verhoogde hartslag en bloedvaten die samentrekken. Bij de deelnemers was nog steeds sprake van een verhoogde hartslag, maar met een beter cardiovasculair profiel: eenzelfde fysieke reactie als die wanneer we vreugde en moed ervaren. Dit is een voor je lichaam veel gezondere reactie. Positiever tegen stress aankijken kan dus het verschil maken tussen een stressgerelateerde hartaanval op je 50ste en goed leven tot je 90ste, aldus Kelly McGonigal.

Dus als je last hebt van stress, is dat je eigen schuld? Dan moet je je er maar niet zo druk om maken en de positieve kanten ervan in kunnen zien? Voor deze gedachte waarschuwt McGonigal. Ze inspireert om die angst los te laten. Om in te zien dat je vrij bent in hoe je op stress reageert. En dat is weer eens een andere kijk dan de verlammende verhalen dat stress ongezond is.

Ik schrijf graag, maar het gaat niet altijd makkelijk. Soms denk ik halverwege een boek: dit komt nooit af! Als ik echt in een onderwerp duik, komt er steeds meer informatie op me af. De contouren van wat ik wil schrijven worden vager; ik zie door de bomen het bos niet meer en lig ’s nachts wakker. Ergens komt het dan toch goed. Het creatieve proces en de voldoening om je eigen boek gedrukt in je handen te houden, maakt het voor mij heel mooi werk. Maar ik worstel ook en heb stress. Die stress kan ik ook labelen als iets wat me aanzet tot dieper graven, meer tijd investeren en beter nadenken. Zodat het boek er uiteindelijk ook écht komt.

