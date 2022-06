‘We moeten meer als mens leven en werken, minder als machines’

MET VIDEO Anouk (22) jaagt op muskusrat­ten: ‘Wist eerst niet dat dit beroep bestond’

In een waadpak door slootjes ploegen, klemmen plaatsen of naar sporen zoeken: voor Anouk Vos (22) is het dagelijkse kost. Als enige vrouwelijke muskusrattenbestrijder in de regio West- en Midden-Nederland geniet ze volop van het fysiek zware werk in de buitenlucht: ,, Als je weet hoe belangrijk de bestrijding is, vind je het minder zielig.”

21 juni