We mogen weer naar kantoor, maar is dat wel zo fijn?

Nederland­se bedrijven niet te porren voor ‘corona­break’ personeel: ‘Vooral leuke geste’

13 september Linkedin, datingapp Bumble én sportmerk Nike gunden hun personeel een ‘coronabreak’, medewerkers van Google krijgen een ‘reset-dag’ cadeau. Wie volgt? Nederlandse bedrijven staan in elk geval niet in de startblokken. ,,We gaan liever voor een structurele oplossing.”