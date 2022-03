‘Werk je op je maximum, dan moet er niet nóg iets bijkomen dat tijd van je eist’

Nu is er natuurlijk niets mis met af en toe een drukke periode hebben, of met wat extra spanning op de boog. Hard werken, en zo nu en dan wat gezonde druk, dat kun je best hebben. Zelfs een tijdje op 110 procent van je capaciteit werken is niet schadelijk. Probleem is dan wel dat je weinig marge overhoudt. Werk je op of net over je maximum, dan moet er niet nóg iets bijkomen dat ook nog eens tijd van je eist. De hond die ziek is, de auto die deze week naar de APK moet of je inbox die is ontploft – komt er nóg iets bij, dan kieper je over de rand.