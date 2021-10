Werk jij voor een vreselijke baas? ‘Zorg dat je niet alleen staat’

CPB: Jonge mannen hebben minder vaak een baan, en niet omdat ze voor de kinderen zijn gaan zorgen

15 oktober Het aandeel jonge mannen dat werkt is sinds de financiële crisis van 2008 afgenomen. Dat komt vooral doordat er minder werk is in sectoren waar van oudsher mannen in actief zijn, zoals de bouw, de industrie of de zakelijke dienstverlening. Daarnaast speelt de nasleep van de financiële crisis mee, concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in een studie.