Werkgevers radeloos door personeelsgebrek: ‘Ze lopen zelfs bouwput in om mijn jongens werk aan te bieden’

Vakbonden: ‘Drie miljoen werknemers in Europa in de kou door dure energie’

22 september Drie miljoen werknemers in Europa kunnen deze winter hun huis niet fatsoenlijk verwarmen. Hun lage salaris is niet opgewassen tegen de sterk oplopende energieprijzen. In Nederland gaat het om 6,5 procent, ruim 32.000 gezinnen.