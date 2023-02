Werkgevers zien gat op je cv niet als rijkdom: Irmgard (59) krijgt afwijzing na afwijzing

Dag bank, dag magazijn, dag kantoor! Deze mannen zijn nu met veel plezier buschauf­feur

Een carrièreswitch. Wie droomt er niet wel eens van?! Voor de één is het een ‘moetje’ na een reorganisatie, de ander realiseert zich na 20 jaar of meer in hetzelfde vak dat ’ie het eigenlijk gewoon gezien heeft en gaat op zoek naar nieuw werkplezier. Deze magazijnmedewerker, bankmanager en ict’er stapten in de herfst van hun loopbaan over en werden buschauffeur.