Werner is kapitein op een cruiseschip: ‘Dit werk was een toevalstreffer’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Werner Timmers (58), kapitein bij Holland America Line (HAL).

Wat doe je precies?

,,Ik ben kapitein van passagiersschip MS Rotterdam van Holland America Line. In de zomer varen we richting Noorwegen, in de winter naar de Caraïben. Ik zorg dat het schip veilig aankomt op de bestemming, maar ik heb ook andere verantwoordelijkheden.’’

Zoals?

,,We hebben 950 bemanningsleden waar ik leidinggevende over ben. We hebben ook ongeveer 2700 passagiers aan boord die we een goede reis moeten geven. Mijn taak is om voor iedereen aan boord te zorgen. Dat brengt veel afwisseling in het werk. Soms ben ik een hele dag in de machinekamer te vinden om toe te zien op de reparatie van een defect, dan ben ik weer in overleg met een van de havens of bezig om iets te regelen voor de passagiers.’’

Hoe lang ben je al kapitein?

,,Van de Rotterdam nog niet zo lang, want dit schip is pas een jaar oud. Hiervoor was ik kapitein van het HAL-schip Koningsdam. Ik zit al 35 jaar bij dit bedrijf. Ik werkte er al als leerling. Na de opleiding werd ik teruggevraagd en begon ik als vierde stuurman. Dan doe je steeds meer ervaring op en kom je steeds een rang hoger. Bij mij ging dat vrij vlot, na vijftien jaar was ik kapitein.’’

Was dit vroeger al je droombaan?

,,Nee, dit was een toevalstreffer. Toen ik nog op school zat was ik van plan architect te worden. Maar toen hadden we een keer een beroependag, en naast de architect zat een man met een maritieme achtergrond. Wat hij vertelde over zijn werk vond ik eigenlijk veel interessanter dan de architectuur, dus ik besloot naar de Zeevaartschool te gaan. Thuis waren ze wel verrast. Mijn familie heeft niets met dit vak: mijn ouders hadden een drogisterij en een zaak in medische artikelen. Maar ze hebben me altijd ondersteund in mijn keuze.’’

Hoe ziet een werkdag er voor jou uit?

,,We draaien diensten van maximaal twaalf uur, maar normaal is het ongeveer tien uur per dag. Maar wanneer ik precies werk en rust hangt af van waar we zijn. Vanmorgen begon ik om vier uur voor onze aankomst in Gotenburg, om vijf uur namen we de loods aan boord en om half zeven lagen we aan de kant. 's Avonds moet ik weer klaar zijn voor vertrek naar de volgende haven.’’

Dat zijn pittige dagen...

,,Ik ben eraan gewend. We werken telkens drie maanden en hebben dan drie maanden verlof. Ik woon in Florida. Als ik niet werk ben ik dus daar.’’

Wat vind je het allerleukste aan jouw baan?

,,Het manoeuvreren van het schip. Zo'n groot schip met precisie langs de kade leggen blijft mooi om te doen. Toen ik nog stuurman was, mocht je met een lagere rang dan kapitein nooit aan het roer komen. Maar met de moderne technieken aan boord is meer mogelijk. Ik kan ervoor kiezen om zelf te manoeuvreren, maar ik geef ook graag de junioren de kans deze ervaring op te doen. Ik vind het leuk om de jongere generatie te helpen stappen te zetten in hun ontwikkeling.’’

Je zit al 35 jaar in hetzelfde werk. Is er veel veranderd sinds je begon?

,,De communicatie met de rest van de wereld, dat is onvoorstelbaar veel veranderd. Vroeger hadden we alleen radiosignalen. Wilde je iemand bellen, dan moest je het telefoonnummer aan de marconist geven, dan maakte hij verbinding en kon je bellen. Een telefoontje kostte 30 dollar per minuut, dus je maakte er amper gebruik van. Nu hebben we internet en kan ik iedereen spreken via beeldbellen. En toen ik begon was de zeevaart nog wel een mannenwereld, vrouwen waren er amper. Inmiddels zijn die er veel meer. Bij ons is de verhouding nu bijna 50/50.’’

Hoe zie je de toekomst voor je? Blijf je dit werk doen tot aan je pensioen?

,,Ja, ik ga er wel vanuit. Het duurt nog negen jaar voor ik van de overheid met pensioen mag, bij dit bedrijf zou het al kunnen als ik 60 ben. Ergens daartussenin zal het er wel van komen. Dan heb ik mijn hele werkende leven bij een bedrijf gezeten, best bijzonder. Maar ik heb mijn werk altijd met heel veel plezier gedaan, dan hoef je niet rond te kijken naar iets anders.’’

