Willem verloor z'n dochter en kreeg van baas alle ruimte om te rouwen: ‘Ze hebben 't geweldig gedaan’

Vroeg werken of diploma halen? Veel jongeren kiezen voor het eerste: ‘Maakt je kwetsbaar’

Jonge mensen laten steeds vaker hun mbo-opleiding links liggen om tegen een mooi startsalaris voor hun leeftijd aan de slag te gaan bij een werkgever, die ze met open armen verwelkomt. Maken deze jongeren slim gebruik van de krapte op de arbeidsmarkt of snijden ze zichzelf op den duur in de vingers door geen papiertje te behalen? ,,Het is in ieder geval een valse start.’’