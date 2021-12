Worden jouw ideeën vaak afgewezen? Waarschijnlijk loop je in deze valkuil

Wat voor baan je ook hebt, de kans is groot dat je iedere dag met andere mensen te maken hebt: collega’s, klanten, opdrachtgevers of leidinggevenden. Dan is het wel fijn als je de anderen meekrijgt met jouw plannen. Mirjam Wiersma, spreker en auteur van Elke werkdag een topdag , weet hoe je je invloed kunt vergroten. Deze keer: een overtuigende pitch.

Je hebt er goed over nagedacht. Het wordt tijd voor meer verbinding tussen je teamgenoten. Al die tijd communiceren achter schermen met steeds kortere en efficiëntere online meetings heeft de onderlinge band niet echt aangewakkerd.

In jullie teammeeting pak je het woord en je start een vlammend betoog waarom jullie als team - live als het kan en anders online – volgens jou weer op vrijdag moeten gaan borrelen. Je kunt de verleiding niet weerstaan om alle argumenten voor zo’n vast contactmoment enthousiast de groep in te gooien: dat juist nu het actief opzoeken van verbinding zo belangrijk is. Dat zo’n borrel niet alleen gezellig is, maar ook verbinding creëert. En dat een betere verbinding volgens onderzoek zorgt voor beter samenwerken. Als we thuiswerken zijn we productiever en efficiënter, alleen juist dat verbinden en samenwerken is lastiger, weten we inmiddels.

Trots op je betoog kijk je vervolgens naar je collega’s en wacht je op hun reactie. Ook al heb je alle voordelen benoemd van jouw idee, je toehoorders blijken niet bepaald op de banken te staan. ,,Leuk idee, maar ik kan niet op vrijdagmiddag”, antwoordt de een. “Ik heb dan ook geen oppas”, zegt de ander. De discussie die volgt gaat vooral over de nadelen van je voorstel. De redenen waarom wat jij wil niet mogelijk is, blijken sterker. Die borrel op vrijdag komt er niet.

Twee flipover-borden

Dat had anders gekund. Jan van der Vurst schetst in zijn boek Effectief beïnvloeden een mooie oplossing. Weersta de neiging om meteen alle mogelijke voordelen uit te storten over je publiek, maar laat hen zelf het denkwerk doen. Start met het neutraal uitleggen van je voorstel: ,,Vandaag wil ik het graag met jullie hebben over een revival van de vrijdagmiddagborrel. Nu heeft elk plan voor- en nadelen.”

Begin met de mogelijke bezwaren tegen je plan. Benoem ze niet zelf, maar vraag je toehoorders voorbeelden te geven. Een handig hulpmiddel hierbij zijn twee flipover-borden waar post-its op geplakt kunnen worden of, als de bijeenkomst online is, de whiteboard-tool in Microsoft Teams of een externe tool zoals Mural, waarin iedereen vanuit huis iets op een gezamenlijk bord kan schrijven.

Je verzamelt alle mogelijke nadelen: ‘Ik kan niet op vrijdag’, ‘Ik heb geen oppas’. Plak de voordelen op een flipover of laat ze aan een kant van het online bord schrijven. Als er geen nadelen meer verzonnen kunnen worden, loop je naar de andere flipover. Online neem je je teamgenoten mee naar het andere deel van je canvas waar iedereen zijn of haar voordelen kwijt kan: ‘Meer verbinding’, ‘Betere samenwerking’.

Constructievere discussie

Pas nu start je de discussie met de vraag: hoe zouden we nu de voordelen kunnen behouden en toch tegemoet kunnen komen aan de nadelen? Zo krijg je een veel constructievere discussie dan in het eerste voorbeeld. Het gaat niet meer over wat er allemaal niet kan, maar over wat wel kan. Is een borrel op de donderdagmiddag misschien een mooie uitkomst?

Misschien voelt het op deze manier sturen van een discussie een beetje formeel. Al jaren geef ik workshops op relatie-events. Ook daar voel ik soms de weerstand tegen sturing in de vorm van speeddates, ‘formele’ tafelschikkingen en interactieve oefeningen. Maar vervolgens zie ik hoe goed het werkt om mensen elkaar te laten leren kennen. Mijn conclusie? Je moet mensen vooral niet vragen of ze gestuurd willen worden – of ze zin hebben in een tafelschikking of het aanvliegen van je voorstel via je Mural-bord. Dat willen ze natuurlijk niet. Neem ze gewoon enthousiast mee in je online whiteboard, zonder dat je dat aankondigt. De impact zal je verrassen.

