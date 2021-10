Zakenman Pim vond koptelefoons saai, nu ontwerpt hij ze zelf (en verkocht miljoen stuks in een jaar)

Beste koop Dit zijn de beste goedkope noi­se-cancelling koptele­foons

1 oktober De noise-cancelling koptelefoon is wat ons betreft onmisbaar in coronatijden. Rust wanneer je wil, geen omgevingsgeluiden en ook belangrijk: uitmuntende audiokwaliteit. We hebben in het verleden vaker naar onze favorieten gekeken, maar deze keer testen we acht verschillende budget-koptelefoons.