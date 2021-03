Zakenreis in Ghana eindigt in drama: Amsterdamse Stephany (33) en twee vrienden overlijden bij zware crash

masterclass Wat is na corona nog de rol van het kantoor? ‘Mensen willen niet socializen op hun werk’

26 februari Volgens sommigen is er sprake van een heuse thuiswerkcrisis. Andere stellen dat de uitdagingen die de aanhoudende lockdown met zich meebrengt per persoon verschillen. Wat kunnen we leren over werken tijdens deze coronapandemie? Deze zaken bespreekt Killian Wawoe tijdens zijn masterclass over thuiswerken, aanstaande dinsdag 2 maart te volgen via deze site.