Ze vinden hem gek, maar Paul ziet toekomst in koffie, warme broodjes en water voor het paard

Paul Smulders (68) uit Wassenaar, eigenaar van stoeterij In ’t Groene Hout, had een zwak voor het pittoreske mini-chaletje aan de Buurtweg. ,,Er stonden er ooit een stuk of dertig in Den Haag. Limonadehuisjes werden ze genoemd. Honderd jaar geleden was de bond tegen alcohol heel actief. Ze lieten de koffiehuisjes neerzetten om mensen een alternatief te bieden voor de cafés waar bier en jenever werd geschonken’’.