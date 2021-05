Zeker 175 gedupeerden van foute beoordelingen voor uitkering UWV

Een speciaal team moet nu maatwerk bieden voor een passende oplossing. Dat kan volgens UWV gaan om ‘financiële ondersteuning en herstel van de uitkering, maar ook om andere vormen van hulp’. ,,We voelen ons verantwoordelijk voor deze mensen”, zegt bestuurslid Guus van Weerden van UWV in een verklaring. ,,Ze zijn in deze situatie beland door besluiten waarvan we nu concluderen dat we het anders hadden moeten doen. We zetten daarom alles op alles om voor deze mensen een adequate oplossing te vinden en bieden daarbij maatwerk.’’

Het gaat om een groep mensen die in de periode 2006-2010 een WIA-uitkering kreeg en daarna buiten beeld is geraakt. Deze mensen hebben jarenlang niet de ondersteuning gehad van het UWV waar ze recht op hadden en hebben daardoor een grote afstand tot de arbeidsmarkt opgelopen. Die mensen zijn opnieuw beoordeeld in 2018, waarbij zo’n 2100 mensen duurzaam en volledig arbeidsongeschiktheid werden verklaard en een zogeheten IVA-uitkering kregen. Een jaar later bleek dat er bij die mensen een ‘onjuiste werkwijze’ was toegepast. Ze werden daarop opnieuw beoordeeld. Dertig procent van die 2100 kreeg daarna een verlaging of beëindiging van de uitkering, met vaak grote financiële gevolgen voor deze mensen.

Impact

Het UWV stelt nu dat dit ‘onzorgvuldig’ is geweest. Er is te weinig gekeken ‘naar de menselijke maat en of de besluiten ook moreel juist waren’. Bij een speciaal opgericht meldpunt zijn inmiddels 175 meldingen binnengekomen van mensen die in de problemen zijn geraakt. ,,We zijn echt geschrokken van de verhalen die we te horen krijgen’’, aldus Van Weelden. ,,De impact op de levens van deze mensen is groot. Ze zijn vaak in moeilijke situaties beland, emotioneel, sociaal en financieel. Dat heeft ons diep geraakt. De aard en omvang van de meldingen maakt dat we zo snel mogelijk aan de slag zijn gegaan om hulp te bieden.’’

