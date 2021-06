Zij runnen samen met hun vader een bedrijf: ‘Het voelt zo vertrouwd’

VaderdagWaarschijnlijk zet jij je vader vandaag op Vaderdag in het zonnetje maar spreek je hem niet elke dag. Deze zoon en dochter wel. Lotte en Sybe runnen met veel plezier samen met hun vader een bedrijf. Hoewel zo’n samenwerking af en toe wat strubbelingen oplevert, zien de duo’s er vooral de voordelen van in. ,,De band is onvoorwaardelijk, je hebt veel voor elkaar over.”

Jelte (60) en Sybe Rintjema (30) runnen samen een advies- en consultancybureau in de recreatiesector.

In 2019 begonnen vader Jelte en zoon Sybe Rintjema na te denken over een samenwerking tijdens een goed gesprek in de achtertuin. Ze stonden allebei op een kruispunt en wilden wat anders. Sybe: ,,Toeval is een groot woord, maar het was wel toevallig dat we ons tegelijkertijd niet gelukkig voelden in ons werk. We dachten: waarom bundelen we onze krachten niet en gaan we samen iets beginnen?”

En zo geschiedde. Jelte werkte op dat moment al ruim veertig jaar in de recreatie, Sybe had 21 jaar lang met zijn ouders op vakantieparken van zijn vader gewoond, ervaring genoeg dus. ,,We werken eigenlijk al zo lang samen als dat we elkaar kennen”, zegt Sybe. Jelte: ,,Ik heb ook met mijn vader gewerkt. Met 16 jaar begon ik met heel veel toiletten schoonmaken en grasmaaien. Zo ben ik verder in de recreatie gerold en uiteindelijk in de verhuur en verkoop van vakantiehuisjes beland.”

Het voelde als het juiste moment om samen Durff op te zetten, een advies- en consultancybureau voor ondernemers in de recreatiesector en kopers van vakantiewoningen. Gezien de coronacrisis had de timing iets beter gekund, maar de mannen verheugen zich erg op het komende jaar. Beiden worden ook erg blij van de samenwerking. Jelte: ,,Die is heel fijn tussen ons. Ik vind het heel leuk om samen aan iets te bouwen.” ,,We zouden los van elkaar kunnen gaan werken, maar dat brengt absoluut niet hetzelfde plezier. Het contact is zo makkelijk tussen ons, het voelt ook zo vertrouwd”, zegt Sybe.

Hoewel vader en zoon op elkaar lijken in hun enthousiasme en positieve houding, zijn ze ook erg verschillend. ,,Qua werkwijze is Sybe totaal anders, daarin lijkt hij meer op zijn moeder. Dat zorgt ook voor kracht. Je moet niet allebei hetzelfde zijn”, zegt Jelte. Sybe vertelt dat het soms botsingen oplevert, maar ziet het de meeste tijd juist als een voordeel. ,,Het kan soms frustrerend werken, maar we lossen het altijd op. Met elkaar de waarheid vertellen, komen we alleen maar verder.”

Met alle mooie plannen in het vooruitzicht, hopen de twee nog heel lang samen door te kunnen. Jelte denkt ook nog lang niet aan stoppen. ,,Als het zo goed blijft gaan, wil ik tot mijn 80ste door.” ,,Mijn vader roept alleen wel regelmatig dat hij in zijn prepensioenfase zit. Hij wil gewoon dat ik harder ga werken, haha.”

Omdat zoon Sybe in Enschede woont en vader Jelte in het Gelderse Eerbeek, werken ze op afstand. Sybe: ,,We doen heel veel digitaal, maar dat is juist goed. Zo kun je er ook beter afstand van nemen.” Bij Jelte thuis ging het werk altijd door, hetzelfde geldt voor Sybes jeugd. Daarom is hij blij dat hij met dit bedrijf niet bij zijn werk hoeft te wonen.

Vandaag hoopt hij zijn vader in ieder geval wel te gaan bezoeken. ,,Sinds een jaar ben ik zelf vader, dus ik vier nu ook mijn eigen Vaderdag. Maar we gaan ook zeker langs bij mijn vader.” Jelte: ,,Ik werd elke Vaderdag wakker gemaakt met een speciaal Vaderdagliedje en inderdaad ontbijt op bed. Dit jaar maken we er gewoon een gezellig dagje van.”

Jelte en Sybe Rintjema.

Vijf jaar geleden kwam Lotte Span (29) bij haar vader in het familiebedrijf Span Finishing werken.

Al vier generaties lang is schilderbedrijf en spuiterij Span Finishing in handen van de familie Span. Henry Span (58) is nu directeur en kwam er in de jaren 80 bij. Dochter Lotte besloot zich zes jaar geleden aan te sluiten bij het team. ,,Daarvoor werkte ik hier al een paar dagen in de week. Na mijn studie wilde ik eerst ergens anders gaan werken, maar ik kon me eigenlijk niet voorstellen dat ik bij een ander bedrijf aan de slag zou gaan. Dus ben ik gebleven”, zegt Lotte.

Henry vond het ontzettend mooi dat zijn dochter het bedrijf kwam versterken. ,,Het was een korte maar duidelijke sollicitatie.” Toch was het gevoel ook wat dubbel. ,,Iedereen moet kunnen doen wat hij of zij zelf wil, die keuze moet je als ouders niet beïnvloeden.” Lotte voelt zich in ieder geval heel vrij in het bedrijf. Daarnaast weten de twee heel goed wat ze aan elkaar hebben als collega’s. Henry: ,,De band is onvoorwaardelijk, je hebt veel voor elkaar over. Dat we zo op elkaar lijken versterkt de samenwerking natuurlijk ook.”

Vader en dochter lijken inderdaad veel op elkaar, maar hebben ook dezelfde slechte eigenschappen. ,,We kunnen allebei af en toe wat nukkig zijn, dat werkt elkaar soms wat tegen”, zegt Lotte. Henry: ,,Maar verhalen over slaande ruzies komen bij ons absoluut niet voor.” Ook in hun manier van zaken aanpakken lijken ze op elkaar. ,,We doen veel dingen hetzelfde, dat is heel fijn. Aan de andere kant heb je ook diversiteit in je bedrijf nodig net als in een elftal, gelukkig werken hier meer mensen.”

En er komen steeds meer werknemers bij, vertelt Lotte. ,,Mijn opa had een heel ander bedrijf dan mijn vader nu. We zijn enorm gegroeid. Toen mijn vader begon had hij zeven medewerkers, dat zijn er nu al zeventig.” Henry: ,,Ik denk ook dat Lotte een andere invalshoek zal vinden om het bedrijf te leiden, dat is ook nodig vanwege de groei.” De tijd zal het leren of Lotte uiteindelijk het stokje overneemt van haar vader. ,,We moeten kijken hoe alles zich ontwikkelt. Daarnaast moeten de energie en commitment er zijn en het moet bij je passen”, zegt Henry.

Na het werk gaan de zaken soms nog door, hoewel de twee dat wel proberen te minimaliseren. ,,We wonen naast elkaar, dus zien elkaar veel. Maar mijn moeder, zusje en man moeten ook de kans krijgen om hun verhaal te vertellen als we samen eten. Als ik toch even iets wil overleggen met mijn vader doen we dat vaak op de gang”, zegt Lotte. Henry: ,,Het is 7 kilometer van de zaak naar huis, die afstand benutten we vaak om nog even een laatste telefoontje te plegen. Het moet wel in balans blijven.”

Vandaag op Vaderdag is het extra gezellig in huize Span. Lotte: ,,We vieren een dubbele Vaderdag, ik heb namelijk een zoontje. En mijn vader en ik zijn in deze periode allebei jarig, dat vieren we ook.” Henry: ,,Het wordt een gezellig barbecue- en familieweekend.”

Henry en Lotte Span.

