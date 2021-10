Zo kun je je omscholen tot ethisch hacker - ook als je geen computernerd bent

Dagelijks bedrijven plat door gijzelsoft­wa­re: ‘Gaat al meer geld in om dan in drugshan­del’

25 september In Nederland is elke dag een bedrijf het slachtoffer van cybercriminelen. Ze leggen het systeem plat en eisen soms tonnen losgeld. Uit schaamte en vrees voor reputatieschade geeft een directie meestal geen ruchtbaarheid aan de gijzeling. Deze site dook in een duistere onderwereld.