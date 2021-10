Zorg schreeuwt om verpleegkundigen: ‘Zorgen dat we de uitstroom tegengaan’

Personeels­te­kort zorgt voor extra werktaken: ‘Je mag weigeren als je gezondheid in geding is’

Steeds meer bedrijven in Nederland kampen met een personeelstekort, van de horeca tot de zorg. Op luchthaven Schiphol moeten zelfs piloten helpen met de koffers. De vaste medewerkers moeten de gaten in de planning vullen, maar ben je verplicht om die extra uren te draaien, of mag je zo'n verzoek ook afwijzen?

