200 té steile afritjes: 'Aan de rollator is niet gedacht'

Met de auto, fietsend en wandelend ging de nog zeer vitale Den Hollander vier weken door zijn woonplaats. De 77-jarige Werkendammer maakte een inventarisatie van de op- en afritjes van de stoepen in het dorp. Vervolgens klom hij in de pen. In zijn brief aan CDA-wethouder Matthijs van Oosten (verkeer en vervoer) schrijft hij dat er ruwweg 200 op- en afritjes zijn in het dorp. ,,Praktisch alle afritjes van de trottoirs zijn te steil. Het is hard nodig dat er iets gebeurt”, stelt hij.

De aanleiding voor zijn schrijven is een wandeling met zijn 85-jarige zus Johanna Schouten-Den Hollander. Zij loopt met een rollator en heeft evenwichtsproblemen, omdat een van haar benen minder goed functioneert dan het andere.

Bijna-val

Tijdens de bewuste wandeling naar haar huis in het wooncomplex d’Altenaer in Werkendam ging het bijna mis. ,,We moesten van een stoepje af, maar doordat het afritje zo steil was, viel mijn zus bijna. Ik kon haar nog net vastpakken”, vertelt hij. Sindsdien durft Den Hollanders zus niet meer alleen buiten te gaan wandelen. ,,Ze zijn te steil. Het zijn rotdingen”, vertelt ze.

Het probleem wordt afgelopen woensdag tijdens een wandeling duidelijk. Wanneer mevrouw Schouten-Den Hollander van het stoepje voor het wooncomplex loopt, blijven de voorste wielen van haar rollator steken in het geultje tussen de stoep en de weg. ,,Ik moet dan proberen om mijn rollator iets op te tillen of proberen om de wieltjes toch weer recht te krijgen”, legt ze uit. ,,De gemeente moet de op- en afritjes van de stoepen goed laten overvloeien in de aansluitende weg.”

Rolstoel

Tijdens de wandeling in de buurt van d’Altenaer passeert een man in rolstoel, die vooruit wordt geduwd door een andere man. ,,Bij ons komen de voorste wieltjes ook wel eens vast te staan in het gleufje tussen de stoep en de weg”, vertelt zijn duwer.

Een oudere dame met een rollator vertelt dat ze zich prima redt, maar dat er wel verschil zit in de op- en afritjes. ,,Als je nog vitaal bent, dan denk je er niet over na”, zegt Den Hollander tijdens een ommetje langs verschillende stoepen in Werkendam. ,,Maar stel je voor dat de mensen met hun rollator naar de supermarkt gaan en terugkomen met een paar pakken melk. Dan krijg je extra vaart als je van het afritje rijdt en als je vast komt te zitten, til je de rollator niet meer zomaar op.”

De Werkendammer is stellig. ,,Aan de rollator is niet gedacht. Het wordt tijd dat gemeente haar ogen opent en iets met de stoepjes gaat doen.”

In zijn brief stelt Den Hollander dat eerst de op- en afritjes in een straal van 500 meter van het centrum van Werkendam aangepakt moeten worden. Ook vindt hij dat er aandacht moet zijn rondom bejaardentehuis Goezate, de appartementencomplexen Rehoboth en Altenastate, wooncomplex d’Altenaer en de supermarkten.

Quote De afritjes van de stoepjes moeten goed overvloeien

in de aansluitende weg Johanna Schouten-Den Hollander

De op- en afritten langs het christelijk internaat De Merwede en de Sasdijk omschrijft hij als ‘super steil’.

Ondanks de vele steile afritjes zag Den Hollander ook wat lichtpuntjes. ,,Interessant is het om door de Nonnenweer te rijden en de opritten van de garages te bekijken, die zijn volmaakt”, schrijft hij. Enkele afritten aan De Graaff en de Graaf van Hornelaan worden door de Werkendammer als ‘behoorlijk goed’ aangeduid. ,,Dus er zijn wat voorbeelden waaraan men zich kan optrekken.”

200 euro per stuk

Den Hollander schat in dat per afritje zo’n 200 euro nodig is. Dat zou neerkomen op een bedrag van 40.000 euro. ,,Als je ook de op- en afritten bij de garages wilt aanpakken, dan komt er 80.000 euro bij. Dan komt het totaal op 120.000 euro”, schrijft hij.

De ouderenbond in Werkendam geeft mensen die voor het eerst met een rollator gaan lopen tips over het gebruik van het hulpmiddel. Zo wordt uitgelegd dat gebruikers de rollator op de rem moeten zetten als ze even uitrusten tijdens een wandeling.

Bij de Werkendamse ouderenbond zijn geen klachten binnengekomen over steile of gevaarlijke op- en afritjes van stoepen.