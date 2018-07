A27 weer open na ongeluk op Merwedebrug bij Werkendam

Video Een etende bever in de Biesbosch, hoe vaak zie je dat?

5 juli HANK - Een bever aan de maaltijd in de Biesbosch. Hoe vaak zie je dat? Elma Gussenhoven maakte dit bijzondere filmpje tijdens een van haar trips in het Nationaal Park. De ex-Biesboschbewoonster (66) en begenadigd fotografe is bijna dagelijks in het waterrijke natuurgebied te vinden.